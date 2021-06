Tin nóng 17/6: Thực hư tin nữ công nhân bị hiếp dâm tập thể

Lan truyền tin đồn nữ công nhân bị hiếp dâm tập thể: Mấy ngày qua tại Nam Định lan truyền tin đồn một nữ công nhân thuộc công ty Smart Shirts Xuân Trường (huyện Xuân Trường, Nam Định) bị đồng nghiệp hiếp dâm tập thể. Ngày 17/6, ông Đặng Ngọc Cường – Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết: "Chúng tôi đã xác minh và lãnh đạo công ty Smart Shirts Xuân Trường khẳng định không có nữ công nhân nào bị hiếp dâm như tin đồn. Đơn vị này cũng đã mời công an vào cuộc xác minh, xử lý người tung tin đồn nhảm". Nữ giáo viên mầm non vận chuyển 5.600 viên ma túy: Ngày 17/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt quả tang Hà Thị Mạch (36 tuổi, ngụ huyện Mường Lát - hiện đang là giáo viên Trường mầm non Pù Nhi) và Lục Văn Sáo (48 tuổi, trú cùng địa phương) đang vận chuyển ma túy qua địa phận xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc. Tại chỗ, Công an thu giữ tang vật gồm 5.600 viên ma túy tổng hợp (đang xác định chủng loại), 104 gram ma túy đá... Con trai tâm thần sát hại mẹ ruột thương tâm: Rạng sáng 17/6, anh B.T.L. (SN 1978, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là con trai bà S. ((SN 1953) ở nhà sát bên nghe tiếng đập cổng ồn ào bên nhà bà S. nên chạy qua xem. Khi qua đến nơi anh L. thấy em trai là B.Q.T. (SN 1983) đang đứng ở cổng. Khi thấy anh L. qua thì T. bỏ chạy nên anh L. Sau đó, anh L. quay về lại nhà kiểm tra thấy bà S. tử vong, trên người có nhiều vết thương. Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận hành vi sát hại mẹ mình. Phát hiện lượng lớn đông trùng hạ thảo không rõ nguồn gốc: Ngày 17/6, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh Đông trùng hạ thảo tại khu đô thị Vinhomes Symphony (quận Long Biên, Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện lô hàng lớn đông trùng hạ thảo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ cơ sở là bà Phạm Thanh Thủy (SN 1988 ở Hà Nội). Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tịch thu toàn bộ lô hàng để xác minh, làm rõ. Tắm biển sớm, một học sinh lớp 11 bị đuối nước: Sáng 17/6, em Hoàng Khải (17 tuổi, học sinh trường THPT Võ Nguyên Giáp, ở TP Quảng Ngãi) cùng bạn đi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê. Khi bơi ra cách bờ khoảng 50m, Khải bị sóng cuốn ra xa, bạn đi cùng phát hiện hô hoán mọi người ứng cứu. Khoảng nửa tiếng sau, nạn nhân được các lực lượng cứu hộ vào bờ, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên kíp trực cấp cứu xác nhận đã tử vong trước khi nhập viện. 15 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc: Sáng 17/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện 15 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc gồm 8 nữ, 7 nam, trong đó có cháu nhỏ 17 tháng tuổi. Những người này khai nhận quê ở các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Lạng Sơn, Nghệ An, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Đắc Lắk, sang Trung Quốc tìm việc làm từ nhiều tháng qua. Bắt giam kẻ trộm cắp ô tô ngay giữa thủ đô Hà Nội: Anh Vương Văn H. (SN 1977, ở huyện Đông Anh) để xe ô tô tại khu đất có hàng rào bảo vệ bằng lưới sắt. Khi anh H. lấy xe đi công chuyện thì đã mất xe. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đông Anh tổ chức truy xét, xác định Vương Quốc Huỳnh (SN 1981 ở huyện Đông Anh) là thủ phạm trộm cắp xe ô tô của anh H. nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Huỳnh khai nhận đã tháo hàng rào vào lấy trộm xe mang đi tiêu thụ. Cắt tóc cho khách ở vùng dịch, bị phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 17/6, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) đã xử phạt anh N.T.T. (SN 1996; trú xã Việt Lập, huyện Tân Yên) làm chủ quán cắt tóc số tiền 7,5 triệu đồng do không chấp hành quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra phát hiện anh T. đang cắt tóc cho 1 công dân trong khi 1 công dân khác đang ngồi chờ cắt tóc. Đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 30 đôi bông tai: Ngày 17/6, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Lam (21 tuổi, trú xã Hòa Trạch) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản. Lam được xác định là đối tượng đột nhập vào tiệm vàng Kim Bình 9999 ở cổng chính chợ Hoàn Lão (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) lấy trộm 30 đôi bông tai vàng với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

