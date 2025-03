Cận nhan sắc của vợ Đoàn Văn Hậu ở ngoài đời

Chiều 20/3, một số khán giả vô tình bắt gặp vợ chồng Đoàn Văn Hậu đưa con trai đi chơi ở một công viên ngoại thành Hà Nội. Nhiều người hâm mộ nhận ra và không bỏ lỡ cơ hội chụp hình cùng Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó, Doãn Hải My thể hiện sự tinh tế khi chủ động bế con, tạo điều kiện để chồng thoải mái giao lưu với khán giả. Qua những bức ảnh do người đi đường ghi lại, nhan sắc đời thường của Doãn Hải My không có quá nhiều khác biệt so với những hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội. Dù là vợ cầu thủ nổi tiếng, Doãn Hải My vẫn giữ phong cách giản dị khi đi chơi cùng gia đình, ưu tiên sự thoải mái để có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên con trai và Đoàn Văn Hậu. Sau đó trong chiều cùng ngày, vợ chồng Đoàn Văn Hậu tranh thủ thực hiện một bộ ảnh gia đình tại công viên. Cả hai lộ rõ niềm hạnh phúc khi dành thời gian bên quý tử. Nam cầu thủ hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Bố mẹ đưa em Lúa đi dạo". Trong suốt thời gian Đoàn Văn Hậu dưỡng thương, Doãn Hải My luôn bên cạnh, chăm sóc tận tình và đồng hành cùng chồng trong mỗi buổi tập luyện. Với sự hỗ trợ từ gia đình, người hâm mộ hy vọng Đoàn Văn Hậu sẽ sớm hồi phục và trở lại sân cỏ trong thời gian tới. Doãn Hải My vẫn chăm chỉ bán hàng và quản lý việc kinh doanh khi chồng dưỡng thương không thể thi đấu. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ nhan sắc tuyệt phẩm dù đã trải qua sinh nở. Vóc dáng của Doãn Hải My.

