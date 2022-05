Tin nóng 16/5: Người vợ giết chồng, dìm xác 4 tháng dưới ao khai gì?

Vợ giết chồng, dìm xác 4 tháng dưới ao khai gì?: Ngày 16/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) khai nhận, do chồng là L.V.T. (42 tuổi) thường tụ tập bạn bè nhậu và đánh đập nên đã ra tay sát hại. Tuy nhiên, do bị ám ảnh việc giết chồng dìm xác xuống ao nên Hồng đến cơ quan Công an đầu thú. Vào nghĩa trang kiếm ăn, đàn dê 11 con chết bất thường: Ngày 16/5, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Văn Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, chỉ trong vài ngày, 11 con dê của 1 hộ dân tại xã Yên Sơn chết bất thường sau khi vào kiếm ăn tại khu vực nghĩa trang xã Văn Sơn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Người đàn ông tử vong khi lau chùi súng tự chế: Ngày 16/5, Công an xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ anh Trương Văn A. (30 tuổi) mang khẩu súng tự chế của mình ra lau chùi thì bất ngờ súng bị "cướp cò" dẫn đến đạn bắn vào mắt. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên anh A. đã tử vong. (Ảnh minh họa) Mang bán tê tê vàng, trai làng bị bắt giam: Mặc dù biết tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tuy nhiên vì hám lời, Nông Văn Cả (SN 1994, ở Yên Bái) vẫn mang cá thể tê tê đem bán kiếm lời thì bị Công an phát hiện, bắt giữ tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ngày 16/5, Công an huyện Thanh Miện cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Cả. Bắt đối tượng cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' 365%/năm: Đến Huế tìm việc làm, Lê Thiên Vũ (26 tuổi, ở Thanh Hóa) phát hiện nhiều người cần vay tiền mà không thế chấp nên tổ chức cho nhiều 'khách hàng' chủ yếu sinh sống ở vùng nông thôn vay nặng lãi với lãi suất 'cắt cổ' lên đến 365%/năm. Ngày 16/5, Công an TP Huế cho biết đang tạm giữ Vũ để điều tra, làm rõ. Chồng dùng dao sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử: Trần Phước Lộc (SN 1983, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nghi ngờ vợ là chị N.T.N.B. (SN 1987) có người đàn ông khác nên ghen tuông. Trong quá trình cự cãi Lộc ra tay sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết. Ngày 16/5, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lộc. (Ảnh minh họa) Tông vào trụ điện, 2 khách nước ngoài tử vong tại chỗ: Rạng sáng 15/5, tại số nhà 208 Hùng Vương (phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) hai người nước ngoài là anh Denver Christopher Marcus (SN 1997) và chị Thompson Pethmay (SN 1998) chạy trên cùng một xe máy mang biển số Quảng Nam bất ngờ leo lên lề, tông vào trụ điện bên đường. Cú tông mạnh khiến 2 người chết tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng. Ô tô đâm vào lan can cầu, 2 người tử vong tại chỗ: Tối 15/5, tại đường TL283 đoạn thuộc địa phận thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm (Thuận Thành, Bắc Ninh), xe ô tô do anh N.T.Q (SN 1989) cầm lái mang biển kiểm soát 89A-291.xx chở theo anh N.V.T (SN 1988, cùng trú Thuận Thành) đã tông vào lan can cầu, cú tông khiến chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, 2 người trên xe chết tại chỗ. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

