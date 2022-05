Tin nóng 17/5: Hot girl tạo vỏ bỏ hoàn hảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Hot girl tạo vỏ bỏ hoàn hảo lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng: Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú TP Vinh, Nghệ An) dùng xe ô tô hạng sang, thường xuyên lui đến điểm ăn chơi có tiếng và đăng ảnh lên mạng xã hội để khoe khoang bản thân giàu có. Khi đã tạo được vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Hằng kêu gọi các nhà đầu tư chung vốn đầu tư “làm ăn”, kinh doanh bất động sản để lừa đảo 8 tỷ đồng của bị hại. Bố ôm con gái nhảy cầu sau khi cãi nhau với vợ: Khoảng 11h ngày 17/5, người đi đường phát hiện một người đàn ông bồng bé gái bất ngờ trèo qua lan can cầu Cửa Đại gieo mình xuống sông Thu Bồn ở TP Hội An. Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn đàn ông, còn cháu bé vẫn đang mất tích. Nguyên nhân ban đầu là từ mâu thuẫn trước đó với vợ. Cán bộ quỹ đất lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn: Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) là cán bộ hợp đồng làm việc tại BQL Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn đã lợi dụng việc làm môi giới mua bán đất và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Rơi xuống vách núi, nam thanh niên tử vong: Đêm 16/5, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về việc anh H.S.T. (SN 1989, ở Nghệ An) điều khiển xe máy bị văng, rơi xuống vách núi. Vị trí anh T. rơi xuống sâu khoảng 15m so với mặt đường giao thông, tại tuyến đường ven biển đi Nghệ An đoạn qua xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Sau gần 30 phút cứu nạn, đội đã đưa được thi thể nạn nhân lên. Khởi tố tài xế lái xe Mercedes tông chết người: Ngày 17/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội Giết người. Nam là người điều khiển xe Mercedes tông 1 người chết do mâu thuẫn tại khu vực bờ kè đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) vào rạng sáng 12/5. 'Nổ' có khả năng 'chạy án' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nguyễn Bá Quỳnh (SN 1982, trú xã Thân Thuộc, Tân Uyên, Lai Châu) đã đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng bản thân có khả năng 'chạy án' để xin giảm án nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Ngày 17/5, Công an huyện Tân Uyên cho biết vừa bắt giữ Quỳnh để điều tra, làm rõ. Em vợ đâm chết anh rể do mâu thuẫn tiền mua bán xe: Nguyễn Thành Trung (SN 1987, trú TP Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã xảy ra cự cãi với Nguyễn Thành Tâm (SN 1985, anh rể Trung) liên quan đến tiền mua bán xe, sau đó bất ngờ Trung lấy dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 17/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ Trung để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

