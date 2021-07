Tin nóng 16/7: Dụ bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp vàng

Dụ bạn gái về phòng trọ rồi sát hại, cướp vàng: Thấy nạn nhân có nhiều tài sản, Nguyễn Văn G. (SN 1996, Giồng Riềng, Kiên Giang) đã rủ chị Nguyễn Thị D. (SN 1977, trú huyện Chợ Mới) về phòng trọ của mình. G. đã sát hại chị D. để cướp vàng, tiền. Ngày 16/7, G. bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Chém người khác suýt chết để bảo vệ hai "mỹ nhân": Nghe 2 bạn nữ nói bị đe dọa, Nguyễn Đức Thức (SN 1988, Thanh Thủy, Phú Thọ) rủ thêm người đi tìm người đe dọa để nói chuyện. Tại đây, nhóm của Thức đã gặp anh Đ.N.Đ (SN 1973, trú cùng địa phương có tiền sử bệnh thần kinh) 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thức đã chém nạn nhân tử vong. Ngày 16/7, Thức bị CA Thanh Thủy bắt khẩn cấp. Dùng rựa rượt đuổi, chém gần đứt cánh tay một thượng úy: Ngày 15/7, khi lực lượng chức năng đến nhà vận động Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) chấp hành làm việc nhưng đối tượng cố thủ bên trong rồi dùng rựa chém Thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải trọng thương. Nguyên cán bộ xã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng rồi bỏ trốn: Tính từ năm 2019 đến nay, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (52 tuổi, Tiên Phước, Quảng Nam) đã mượn tiền của 30 người với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 16/7, bà Dung bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Tài xế xả thải bị phạt 180 triệu đồng: Nguyễn Văn Cương (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng với em ruột chở chất thải lỏng, lén lút xả xuống cống ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã bị Công an bắt quả tang. Ngày 15/7, ông Cương bị UBND tỉnh Vĩnh Long phạt 180 triệu đồng. Giang hồ Trưởng 'hàng' ở Hải Dương bị truy tố: Ngày 16/7, Viện KSND TP Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng 'hàng') cùng 9 người khác về tội "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Trường mầm non tư thục Quốc tế số 1 (TP Hải Dương) vào cuối tháng 11/2020. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá: Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh do Nguyễn Minh Chiến (32 tuổi, trú TP Cẩm Phả) cầm đầu. Theo điều tra, Chiến và đồng bọn đã sử dụng tổng số tiền trên 200 triệu đồng để đánh bạc. Phát hiện quả bom nặng 230 kg trong khai trường than: Sáng 16/7, công nhân thuộc Công ty khai thác khoáng sản, Tổng công ty than Đông Bắc thi công bốc xúc đất đá, mỏ than Đông Đá Mài tại Quảng Ninh. Phát hiện quả bom cỡ lớn dài 1,5 m, rộng 0,3 m nặng 230 kg. Đến 10h30 cùng ngày, quả bom được di dời về vị trí an toàn để hủy nổ. >>> Xem thêm video: Con gái ra tay sát hại mẹ ruột bị tật nguyền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

