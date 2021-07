Tin nóng 15/7: Bắt đối tượng ném bom xăng vào nhà công an

Thuê người ném bom xăng vào nhà Công an: Sau khi cơ quan Công an trả lời đơn tố cáo không có căn cứ xử lý, Lê Văn Hoàn (32 tuổi, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ thụ lý ở xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn. Ngày 15/7, Hoàn và 2 đồng phạm bị Công an bắt tạm giam để điều tra. 3 giờ sáng dụ bé gái sang phòng trọ giở trò đồi bại: Huỳnh Đức Em (32 tuổi, Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã dụ đỗ V.T.K.T (15 tuổi) là hàng xóm sang nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, sự việc đã bị mẹ cháu bé phát hiện. Ngày 17/4, Em bị Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ. Cháu trai dùng rựa chém bà nội tử vong: Chiều 14/7, Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, TP Huế) xảy ra mâu thuẫn với bà là Trần Thị G. (SN 1945) Thịnh dùng rựa chém bà G., khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/7, Thịnh bị Công an TP Huế tạm giữ để điều tra. Đấm vào mặt công an phường khi bị nhắc đeo khẩu trang: Đinh Văn Hiệp (48 tuổi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khi bị nhắc đeo khẩu, Hiệp đã tấn công và đấm vào mặt Phó trưởng Công an phường. Ngày 15/7, Hiệp bị Công an thị xã Tân Uyên khởi tố. Giết người yêu của vợ cũ: Bùi Văn Trung (SN 1990, Đắk Song, Đắk Nông) sang nhà vợ cũ ở xã Thuận Hà giải quyết mâu thuẫn, Tại đây, Trung xảy cãi vã với anh Linh Lập Sinh (SN 1989) và đâm anh Sinh tử vong. Ngày 15/7, Trung bị Công an Đắk Nông bắt tạm giam. Con rể đánh cha vợ tử vong sau cuộc nhậu: Khi nhậu xong Phạm Trung Hiếu (SN 1992, Mỹ Tú, Sóc Trăng) bị cha vợ là ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, Đức Linh, Bình Thuận) đánh mình nên đã lấy hung khí đâm nạn nhân tử vong. Ngày 15/7, Hiếu bị Công an Bình Thuận tạm giữ. Người đàn ông tử vong khi lặn xuống hố nước sâu: Sáng 15/7, anh Phạm Bá B. (SN 1987,Anh Sơn, Nghệ An) mang lưới đi đánh bắt cá tại Khu đô thị mới (thị trấn Anh Sơn). Sau đó, anh B. lặn xuống kiểm tra độ sâu rồi bị chết đuối. Chủ tàu cá giấu 45kg thuốc nổ: Ngày 15/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ 1 tàu cá cùng chủ tàu là ông Trần Danh Thuận (SN 1976, trú tại Nghệ An). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 45kg thuốc nổ và 2 cuộn dây cháy chậm. Giả bảo vệ dân phố để ra đường mua... ma túy: Đỗ Minh Tùng (SN 1990, Bình Chánh, TP HCM) mặc áo bảo vệ dân phố ra đường mua ma túy về sử dụng thì bị Công an quận Tân Phú phát bắt giữ. Ngày 15/7, Tùng bị Công an quận Tân Phú tạm giữ. >>>> Xem thêm video: Bắt thầy giáo dạy võ dâm ô nữ sinh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thuê người ném bom xăng vào nhà Công an: Sau khi cơ quan Công an trả lời đơn tố cáo không có căn cứ xử lý, Lê Văn Hoàn (32 tuổi, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thuê người ném bom xăng vào nhà cán bộ thụ lý ở xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn. Ngày 15/7, Hoàn và 2 đồng phạm bị Công an bắt tạm giam để điều tra. 3 giờ sáng dụ bé gái sang phòng trọ giở trò đồi bại: Huỳnh Đức Em (32 tuổi, Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã dụ đỗ V.T.K.T (15 tuổi) là hàng xóm sang nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, sự việc đã bị mẹ cháu bé phát hiện. Ngày 17/4, Em bị Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ. Cháu trai dùng rựa chém bà nội tử vong: Chiều 14/7, Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, TP Huế) xảy ra mâu thuẫn với bà là Trần Thị G. (SN 1945) Thịnh dùng rựa chém bà G., khiến nạn nhân tử vong. Ngày 15/7, Thịnh bị Công an TP Huế tạm giữ để điều tra. Đấm vào mặt công an phường khi bị nhắc đeo khẩu trang: Đinh Văn Hiệp (48 tuổi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) khi bị nhắc đeo khẩu, Hiệp đã tấn công và đấm vào mặt Phó trưởng Công an phường. Ngày 15/7, Hiệp bị Công an thị xã Tân Uyên khởi tố. Giết người yêu của vợ cũ: Bùi Văn Trung (SN 1990, Đắk Song, Đắk Nông) sang nhà vợ cũ ở xã Thuận Hà giải quyết mâu thuẫn, Tại đây, Trung xảy cãi vã với anh Linh Lập Sinh (SN 1989) và đâm anh Sinh tử vong. Ngày 15/7, Trung bị Công an Đắk Nông bắt tạm giam. Con rể đánh cha vợ tử vong sau cuộc nhậu: Khi nhậu xong Phạm Trung Hiếu (SN 1992, Mỹ Tú, Sóc Trăng) bị cha vợ là ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, Đức Linh, Bình Thuận) đánh mình nên đã lấy hung khí đâm nạn nhân tử vong. Ngày 15/7, Hiếu bị Công an Bình Thuận tạm giữ. Người đàn ông tử vong khi lặn xuống hố nước sâu: Sáng 15/7, anh Phạm Bá B. (SN 1987,Anh Sơn, Nghệ An) mang lưới đi đánh bắt cá tại Khu đô thị mới (thị trấn Anh Sơn). Sau đó, anh B. lặn xuống kiểm tra độ sâu rồi bị chết đuối. Chủ tàu cá giấu 45kg thuốc nổ: Ngày 15/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ 1 tàu cá cùng chủ tàu là ông Trần Danh Thuận (SN 1976, trú tại Nghệ An). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 45kg thuốc nổ và 2 cuộn dây cháy chậm. Giả bảo vệ dân phố để ra đường mua... ma túy: Đỗ Minh Tùng (SN 1990, Bình Chánh, TP HCM) mặc áo bảo vệ dân phố ra đường mua ma túy về sử dụng thì bị Công an quận Tân Phú phát bắt giữ. Ngày 15/7, Tùng bị Công an quận Tân Phú tạm giữ. >>>> Xem thêm video: Bắt thầy giáo dạy võ dâm ô nữ sinh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.