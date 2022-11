Tin nóng 17/11: Gã đàn ông đột nhập nhà người tình làm việc mờ ám

Gã đàn ông U60 đột nhập nhà người tình làm việc mờ ám: Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Thiêm (SN 1966, ngụ xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 1983, trú tại thôn 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê) dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của người tình. Ngày 17/11, Công an huyện Hương Khê cho biết đang điều tra, làm rõ. Thấy bò thả rông, cô gái 19 tuổi thuê xe ba gác bắt đem bán: Lợi dụng sự mất cảnh giác trong việc chăn thả gia súc của bà Nguyễn Thị M.N (trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), Hồ Thị Thao (SN 2003; trú tổ dân phố 3, thị trấn Khâm Đức) thuê xe ba gác bắt trộm bò đem đi bán. Trong lúc Thao thuê chở con bò của gia đình bà N. về giấu tại khu vực bãi đất gần nhà, chờ thời cơ đem bán thì bị phát hiện. Ngày 17/11, Công an huyện Phước Sơn cho biết đang điều tra, làm rõ, Mâu thuẫn vay mượn tiền, đâm đồng nghiệp tử vong: Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Nguyễn Thành Đạt (28 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã dùng dao đâm anh Đ.P.H (23 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) tử vong, rồi đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Đạt để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Thiếu niên 12 tuổi trộm xe máy đem bán, lấy tiền mua cỏ Mỹ: Để có tiền tiêu xài và mua cỏ Mỹ hút, N.V.A.T (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã trộm gần 100 chiếc xe máy đem bán, có ngày lấy tới 4 chiếc. Cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Mân Thái. Nữ sinh lớp 9 bị kính cửa lớp học cứa vào cổ tử vong: Ngày 17/11, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết vào trưa cùng ngày, nữ sinh N.H, học sinh lớp 9 Trường THCS Hùng Vương (thị xã Phú Mỹ) cùng các bạn chơi đùa. Các bạn vô tình đẩy N.H vào cửa chính của lớp học khiến cánh cửa bị vỡ, kính từ cửa rơi xuống. Em H. bị mảnh kính rơi trúng vào cổ khiến máu chảy nhiều. Nữ sinh này được nhà trường đưa đi cấp cứu nhưng do vết cứa vào động mạnh chủ, máu chảy nhiều nên tử vong sau đó. (Ảnh minh họa) Giả danh công an để lừa đảo tiền của phụ nữ: Trần Quốc Lập (SN 1974, Bến Tre) làm nghề xe ôm tại khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Do không có nghề nghiệp ổn định, Lập đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng tải hình ảnh mặc trang phục giống công an cấp hàm thượng tá nhằm lừa những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt một người phụ nữ ở Bình Dương đã bị Lập lừa với số tiền 1,68 tỷ đồng. Ngày 17/11, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lập để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ hiếp dâm trẻ em "sa lưới" sau 8 năm trốn nã: Ngày 17/11, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng một số đơn vị liên quan đã tiếp nhận đối tượng Tạ Văn Sáng (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) do Công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trao trả. Tạ Văn Sáng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã số 13/CSĐT-PC44 ngày 1/7/2014 về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". >>> Xem thêm video: Vũ “nhôm” tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Nguồn: ĐTHĐT.

