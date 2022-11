Tin nóng 16/11: Hàng xóm “bắt sâu” trên ngực vợ rồi chém chồng nhập viện

Hàng xóm "bắt sâu" trên ngực vợ rồi chém chồng nhập viện: Cho rằng bị người đàn ông hàng xóm là Đoàn Thanh Ngọc (SN 1983, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) sàm sỡ "bắt sâu" trên vùng ngực, người vợ là chị N.T.Y điện báo cho chồng là anh N.V.T tới giải quyết. Nghe vợ kể lại, giữa anh T. và Ngọc xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lúc này, Ngọc đã nổ máy phát cỏ và dùng lưỡi máy phát cỏ chém nhiều nhát vào tay anh N.V.T khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 16/11, Công an huyện Sa Thầy cho biết đã khởi tố Ngọc về hành vi "Cố ý gây thương tích". 2 vợ chồng chết trong nhà nghỉ: Chiều 15/11, anh H. vào một nhà nghỉ tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Bình Phước thuê phòng. Sau đó, chị H. cũng đến đây. Khuya cùng ngày, chủ nhà nghỉ đi kiểm tra và gọi cửa nhưng không thấy ai phản hồi. Thấy bất thường, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện cả hai đều đã tử vong. Tại hiện trường, anh H. tử vong trong tư thế treo cổ còn chị H. tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương. Ngày 16/11, Công an huyện Phú Riềng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Trượt chân xuống mương nước, một học sinh tiểu học tử vong: Trưa 16/11, trên đường đi học về, 2 học sinh Trường Tiểu học xã Hà Vinh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không may bị trượt chân xuống mương nước tưới tiêu. Mặc dù được người dân phát hiện kịp thời, nhưng chỉ cứu được một em. Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT ở Quảng Ninh bị bắt: Ngày 16/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thu Hiền - nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và 5 người khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên thông đồng với 5 người hợp thức hóa hồ sơ, đẩy giá trị các gói thầu cao hơn thực tế, hưởng phần chênh lệch 4,738 tỷ đồng. Vào nhà cụ ông 94 tuổi, giả vờ cho tiền rồi trộm tài sản: Thấy cụ ông 94 tuổi ở nhà một mình tại thôn Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hoàng Xuân Cung (50 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã vào nhà giả vờ cho tiền rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm số tiền 15,9 triệu đồng. Ngày 16/11, Công an huyện Phú Vang cho biết vừa bắt giữ Hoàng Xuân Cung để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chủ khu tắm khoáng nóng ở Hà Nội tổ chức môi giới mại dâm: Để thu hút khách và tăng thêm thu nhập, Nguyễn Thị Huệ (SN 1990, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã tổ chức thêm hoạt động mại dâm ở khu khoáng nóng của mình. Ngày 16/11, Công an huyện Ba Vì cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Huệ để điều tra về hành vi Tổ chức môi giới mại dâm. Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng: Sáng 16/11, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ Ma Leng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Va chạm với xe ôtô, một học lớp 9 tử vong: Tối 15/11, em N.M.T (SN 2007, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), học sinh lớp 9, chạy xe đạp điện đến km12 + 300 Quốc lộ 62 thì va chạm ô tô du lịch BS: 62A-203.28 do anh L.S.T (SN 1989, ngụ P 2, TP.Tân An, Long An) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại. Tai nạn làm em T. bị hất văng lên kính ô tô rơi xuống đường tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: TP. HCM: Nam thanh niên bị chém tới tấp trong quán karaoke. Nguồn: ĐTHĐT.

Hàng xóm "bắt sâu" trên ngực vợ rồi chém chồng nhập viện: Cho rằng bị người đàn ông hàng xóm là Đoàn Thanh Ngọc (SN 1983, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) sàm sỡ "bắt sâu" trên vùng ngực, người vợ là chị N.T.Y điện báo cho chồng là anh N.V.T tới giải quyết. Nghe vợ kể lại, giữa anh T. và Ngọc xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lúc này, Ngọc đã nổ máy phát cỏ và dùng lưỡi máy phát cỏ chém nhiều nhát vào tay anh N.V.T khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 16/11, Công an huyện Sa Thầy cho biết đã khởi tố Ngọc về hành vi "Cố ý gây thương tích". 2 vợ chồng chết trong nhà nghỉ: Chiều 15/11, anh H. vào một nhà nghỉ tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, Bình Phước thuê phòng. Sau đó, chị H. cũng đến đây. Khuya cùng ngày, chủ nhà nghỉ đi kiểm tra và gọi cửa nhưng không thấy ai phản hồi. Thấy bất thường, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện cả hai đều đã tử vong. Tại hiện trường, anh H. tử vong trong tư thế treo cổ còn chị H. tử vong trên giường, trên người có nhiều vết thương. Ngày 16/11, Công an huyện Phú Riềng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Trượt chân xuống mương nước, một học sinh tiểu học tử vong: Trưa 16/11, trên đường đi học về, 2 học sinh Trường Tiểu học xã Hà Vinh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không may bị trượt chân xuống mương nước tưới tiêu. Mặc dù được người dân phát hiện kịp thời, nhưng chỉ cứu được một em. Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT ở Quảng Ninh bị bắt: Ngày 16/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thu Hiền - nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và 5 người khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyên Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên thông đồng với 5 người hợp thức hóa hồ sơ, đẩy giá trị các gói thầu cao hơn thực tế, hưởng phần chênh lệch 4,738 tỷ đồng. Vào nhà cụ ông 94 tuổi, giả vờ cho tiền rồi trộm tài sản: Thấy cụ ông 94 tuổi ở nhà một mình tại thôn Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hoàng Xuân Cung (50 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã vào nhà giả vờ cho tiền rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm số tiền 15,9 triệu đồng. Ngày 16/11, Công an huyện Phú Vang cho biết vừa bắt giữ Hoàng Xuân Cung để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chủ khu tắm khoáng nóng ở Hà Nội tổ chức môi giới mại dâm: Để thu hút khách và tăng thêm thu nhập, Nguyễn Thị Huệ (SN 1990, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã tổ chức thêm hoạt động mại dâm ở khu khoáng nóng của mình. Ngày 16/11, Công an huyện Ba Vì cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Huệ để điều tra về hành vi Tổ chức môi giới mại dâm. Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng: Sáng 16/11, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ Ma Leng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Va chạm với xe ôtô, một học lớp 9 tử vong: Tối 15/11, em N.M.T (SN 2007, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), học sinh lớp 9, chạy xe đạp điện đến km12 + 300 Quốc lộ 62 thì va chạm ô tô du lịch BS: 62A-203.28 do anh L.S.T (SN 1989, ngụ P 2, TP.Tân An, Long An) điều khiển, lưu thông chiều ngược lại. Tai nạn làm em T. bị hất văng lên kính ô tô rơi xuống đường tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: TP. HCM: Nam thanh niên bị chém tới tấp trong quán karaoke. Nguồn: ĐTHĐT.