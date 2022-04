Tin nóng 16/4: Nhiều cô gái chạy thoát thân vụ cháy nhà treo biển massage ở Hà Nội

Cháy lớn tại căn nhà 8 tầng treo biển massage ở Hà Nội. Vụ cháy xảy ra khoảng 12h40 ngày 16/4 tại ngôi nhà 8 tầng số 254 Đê La Thành (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người tháo chạy, trong đó có nhiều cô gái trẻ mặc đồng phục màu đỏ. Hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được huy động để dập lửa. Đám cháy cơ bản được khống chế lúc 14h cùng ngày. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại trong vụ hoả hoạn này. Bắt nghi phạm giết hại người phụ nữ tại quận Cầu Giấy. Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt được Phùng Văn Vinh – nghi phạm giết hại người phụ nữ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, Vinh khai, có quen biết với chị H và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12/4/2022, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H bao giờ trả được tiền nhưng chị H chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H làm nạn nhân tử vong. Mâu thuẫn từ đi xe máy nẹt pô, đâm người tử vong. Ngày 16/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Nguyễn Đình Hoàng (25 tuổi, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) về hành vi giết người. Tối 13/4, sau khi nhậu, Tr. (24 tuổi) điều khiển xe máy chở P.T.H. đến nhà của Hoàng đón bạn. Không thấy ai mở cửa, Tr. đã nẹt pô xe. Hoàng từ nhà ra nói Tr. đừng nẹt pô, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tr. gọi bạn đến và cả hai đánh nhau với Hoàng. Hoàng đã dùng con dao nhọn dài khoảng 20cm rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người Tr. và T. khiến cả 2 phải nhập viện cấp cứu, Tr. sau đó tử vong. Cô gái ở Thái Bình lừa 9 tỷ từ lời hứa mua đất giá rẻ. Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an Thái Bình vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Vũ Thị Thục (31 tuổi, huyện Thái Thụy) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bằng thủ đoạn nói với những người đang có nhu cầu mua đất về việc bản thân mua được nhiều lô đất giá rẻ nhưng bản thân không đủ tiền nên đề nghị các bị hại góp vốn, hứa hẹn thanh toán trả tiền gốc và chia lợi nhuận, chỉ trong vòng 1 tháng cuối năm 2021, Thục đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền lên tới trên 9 tỷ đồng. Khởi tố người đàn ông đâm chết em trai. Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt giam Trần Đình Nhựt (48 tuổi, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người. Tối 6/4, ông Nhựt xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với cha. Sau đó, người này xích mích với em trai là ông Trần Đình Thương (33 tuổi). Nhựt cầm kéo đâm vào ngực em trai khiến ông Thương gục ngã và tử vong. Điều tra vụ cháy nghi dùng xăng đốt tại tầng 14 chung cư An Phú. Ngày 16/4, Công an quận 6, TP HCM cùng BQL Chung cư An Phú (đường Hậu Giang, phường 11) điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ trên tầng 14, block A do nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa. Sau khi vụ cháy xảy ra sáng 14/4, cơ quan chức năng phát hiện mùi xăng bốc lên và 3 vỏ chai nhựa chứa xăng tại khu vực lối thoát hiểm. Trích xuất camera cho thấy, thời điểm cháy có 3 người rời khỏi khu vực tầng 14 bằng thang bộ. Một camera khác ghi nhận được hình ảnh một người tạt xăng, châm lửa đốt. Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông tông. Khoảng 4h sáng 16/4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang tuần tra trên quốc lộ 1A. Tại Km1966+500 (xã Long An, huyện Châu Thành) phát hiện xe mô tô BKS 71B2-88808 do Võ Nhựt Hùng (SN 1996, quê Bến Tre) điều khiển chở theo Hoàng (SN 1995) lưu thông trên QL1A đi không đúng làn đường nên ra hiệu lệnh dừng xe. Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa (tổ trưởng) ngã đập đầu xuống đường. Chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, Thiếu tá Nghĩa được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Hai học sinh nam bị đuối nước tử vong. Chiều 15/4, em N.M.Đ. và N.T.Đ. (SN 2009, ngụ tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cùng nhau đi chơi. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai em về nên tổ chức đi tìm kiếm. Khi tìm đến một khúc sông cách nhà khoảng 3km, gia đình phát hiện chiếc xe đạp và hai đôi dép trên bờ. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thì phát hiện thi thể hai em dưới sông. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giữ nhóm thanh niên giết người. Nguồn: Công an Bắc Ninh.

Cháy lớn tại căn nhà 8 tầng treo biển massage ở Hà Nội. Vụ cháy xảy ra khoảng 12h40 ngày 16/4 tại ngôi nhà 8 tầng số 254 Đê La Thành (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người tháo chạy, trong đó có nhiều cô gái trẻ mặc đồng phục màu đỏ. Hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được huy động để dập lửa. Đám cháy cơ bản được khống chế lúc 14h cùng ngày. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại trong vụ hoả hoạn này. Bắt nghi phạm giết hại người phụ nữ tại quận Cầu Giấy. Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt được Phùng Văn Vinh – nghi phạm giết hại người phụ nữ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, Vinh khai, có quen biết với chị H và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12/4/2022, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H bao giờ trả được tiền nhưng chị H chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H làm nạn nhân tử vong. Mâu thuẫn từ đi xe máy nẹt pô, đâm người tử vong. Ngày 16/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Nguyễn Đình Hoàng (25 tuổi, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) về hành vi giết người. Tối 13/4, sau khi nhậu, Tr. (24 tuổi) điều khiển xe máy chở P.T.H. đến nhà của Hoàng đón bạn. Không thấy ai mở cửa, Tr. đã nẹt pô xe. Hoàng từ nhà ra nói Tr. đừng nẹt pô, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tr. gọi bạn đến và cả hai đánh nhau với Hoàng. Hoàng đã dùng con dao nhọn dài khoảng 20cm rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người Tr. và T. khiến cả 2 phải nhập viện cấp cứu, Tr. sau đó tử vong. Cô gái ở Thái Bình lừa 9 tỷ từ lời hứa mua đất giá rẻ. Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an Thái Bình vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Vũ Thị Thục (31 tuổi, huyện Thái Thụy) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bằng thủ đoạn nói với những người đang có nhu cầu mua đất về việc bản thân mua được nhiều lô đất giá rẻ nhưng bản thân không đủ tiền nên đề nghị các bị hại góp vốn, hứa hẹn thanh toán trả tiền gốc và chia lợi nhuận, chỉ trong vòng 1 tháng cuối năm 2021, Thục đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền lên tới trên 9 tỷ đồng. Khởi tố người đàn ông đâm chết em trai. Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt giam Trần Đình Nhựt (48 tuổi, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người. Tối 6/4, ông Nhựt xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với cha. Sau đó, người này xích mích với em trai là ông Trần Đình Thương (33 tuổi). Nhựt cầm kéo đâm vào ngực em trai khiến ông Thương gục ngã và tử vong. Điều tra vụ cháy nghi dùng xăng đốt tại tầng 14 chung cư An Phú. Ngày 16/4, Công an quận 6, TP HCM cùng BQL Chung cư An Phú (đường Hậu Giang, phường 11) điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ trên tầng 14, block A do nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa. Sau khi vụ cháy xảy ra sáng 14/4, cơ quan chức năng phát hiện mùi xăng bốc lên và 3 vỏ chai nhựa chứa xăng tại khu vực lối thoát hiểm. Trích xuất camera cho thấy, thời điểm cháy có 3 người rời khỏi khu vực tầng 14 bằng thang bộ. Một camera khác ghi nhận được hình ảnh một người tạt xăng, châm lửa đốt. Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông tông . Khoảng 4h sáng 16/4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Tiền Giang tuần tra trên quốc lộ 1A. Tại Km1966+500 (xã Long An, huyện Châu Thành) phát hiện xe mô tô BKS 71B2-88808 do Võ Nhựt Hùng (SN 1996, quê Bến Tre) điều khiển chở theo Hoàng (SN 1995) lưu thông trên QL1A đi không đúng làn đường nên ra hiệu lệnh dừng xe. Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa (tổ trưởng) ngã đập đầu xuống đường. Chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, Thiếu tá Nghĩa được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Hai học sinh nam bị đuối nước tử vong. Chiều 15/4, em N.M.Đ. và N.T.Đ. (SN 2009, ngụ tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cùng nhau đi chơi. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai em về nên tổ chức đi tìm kiếm. Khi tìm đến một khúc sông cách nhà khoảng 3km, gia đình phát hiện chiếc xe đạp và hai đôi dép trên bờ. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thì phát hiện thi thể hai em dưới sông. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giữ nhóm thanh niên giết người. Nguồn: Công an Bắc Ninh.