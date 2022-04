Tin nóng 12/4: Đội phó Công an Bình Dương hành hung người phụ nữ

Đội phó Công an Bình Dương hành hung người phụ nữ: Bị chị N.T.A.H (SN 1989, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhắc nhở khi đỗ xe trong hẻm chắn lối đi, đại úy T.T.P, Đội phó một đội thuộc Phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương (PC06) cùng nhóm người đàn ông liền lao vào hành hung, tấn công dẫn đến bị thương. Ngày 12/4, vị lãnh đạo PC06 cho biết đang điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể dưới hố sâu hơn 100m ở Bình Dương: Trưa 12/4, đồng nghiệp phát hiện thi thể anh H. (41 tuổi, quê Đồng Tháp) khi đi ngang khu vực khai thác đá thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An dưới hố sâu hơn 100 mét. Được biết, nạn nhân làm công trình cách hiện trường vài trăm mét. Chiều 11/4, nạn nhân có ghé đến một phòng trọ người quen để ăn nhậu, sau đó xảy ra vụ việc. Chê quán karaoke thiếu nữ tiếp viên, một người bị đâm chết: Chỉ vì mâu thuẫn chê một quán karaoke ở TP Thủ Đức, TP HCM thiếu nữ tiếp viên phục vụ, một người đàn ông bị đâm chết. Ngày 12/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân (28 tuổi, quê Thái Nguyên) 18 năm tù về tội giết người. Phát hiện thi thể 1 học sinh trên nương mía: Ngày 12/4, UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết, chiều 11/4, người dân khi đi làm nương đã phát hiện thi thể em H.V.V, 14 tuổi (trú tại địa bàn xã) có nhiều vết đâm từ sau lưng. Ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra, đồng thời hỗ trợ gia đình, mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Trộm xe SH rồi lên mạng xã hội rao bán: Sau khi trộm cắp chiếc xe Honda SH Mode ở quận Hà Đông, Hà Nội, Nguyễn Phú Sơn (SN 1992, trú quận Đống Đa) lên trên mạng xã hội rao bán cho một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch được 14 triệu đồng. Ngày 12/4, Công an quận Hà Đông cho biết đang tạm giữ Sơn để điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể nữ sinh cấp 3 dưới đập nước: Trưa 12/4, người dân trình báo về việc phát hiện hiện trường nghi có người tự tử ở đập nước thuộc xã Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định người tử vong là em V.L.K.L. (SN 2004, ngụ huyện Đắk R’Lấp), học sinh trường THPT Trường Chinh. Em này bỏ đi khỏi nhà từ hôm qua (11/4). Đôi vợ chồng nguy kịch sau va chạm giữa xe máy với ô tô tải: Sáng 12/4, anh H.Q.B. (23 tuổi, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở theo vợ là H.T.T (21 tuổi) khi đến thị trấn Hương Khê thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chạy hướng cùng chiều. Cú va chạm khiến hai vợ chồng đi trên xe máy ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thi thể quấn vải không nguyên vẹn dạt vào bờ biển: Ngày 12/4, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, chiều 11/4, người dân đi tắm biển tại khu vực Mũi Đá, xã Tân Phước phát hiện một tử thi trôi vào gần bờ. Bước đầu, qua giám định, thi thể là nam giới được quấn quanh nhiều lớp vải và đang trong quá trình phân hủy mạnh, mất các chi... >>> Xem thêm video: Phú Yên: Điều tra xử lý nghiêm việc hành hung bác sĩ tại bệnh viện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

