Tin nóng 16/12: Thầy cúng làm cô gái trẻ mang thai bị phạt 7,5 triệu đồng

Thầy cúng làm cô gái trẻ mang thai bị phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 16/12, UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Văn Đức L. (SN 1969, trú xã Bình Triều) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi mê tín dị đoan. Ngoài bị xử phạt hành chính, ông L. còn bị Công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội "Cưỡng dâm". Người đập bàn khi hỏi tiền hỗ trợ COVID-19 bị phạt 200.000 đồng: Ông H.M.N (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi hỏi tiền hỗ trợ COVID-19 nhưng chưa có tên trong danh sách đã đập bàn, xúc phạm nên bị ông P.V.T (tổ phó tổ dân phố 67, phường Hòa Khánh Bắc) tát. Ngày 16/12, Công an quận Liên Chiểu xử phạt ông N. 200.000 đồng còn ông T. 2,5 triệu đồng. 16 đối tượng 'bay lắc' ma túy tại khu nghỉ dưỡng: Ngày 16/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà vừa bắt quả tang 16 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu nghỉ dưỡng ven biển (ở địa bàn huyện Thạch Hà). Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng, 1 đĩa sứ có chứa chất bột nén màu trắng, 1 viên nén màu hồng... Khai trừ Đảng nữ cán bộ 'ăn chặn' tiền chính sách của người dân: Ngày 16/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với bà Hà Thị Huyền Trang, công chức phụ trách văn hóa - xã hội tại UBND xã Vạn Ninh liên quan đến việc lợi dụng vị trí công tác để chiếm đoạt của 5 đối tượng chính sách với số tiền hơn 36 triệu đồng. Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền có nhiều 'quý bà' tham gia: Ngày 16/12, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan 13 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là nữ tại khu đất trống thuộc ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới. Khám xét trên người các đối tượng, Công an thu giữ 9 điện thoại di động các loại và số tiền 44 triệu đồng. Thiếu niên 15 tuổi cướp giật điện thoại: L.T.K (SN 2006, trú huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) khi đến cửa hàng điện thoại Thanh Tùng ở huyện Đầm Hà do chị T.T.T. (SN 1986) làm chủ, K. giả vờ mua điện thoại, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cửa và bỏ chạy. Ngày 16/12, Công an huyện Đầm Hà cho biết đang tạm giữ K. để điều tra, làm rõ. Mượn xe của bạn rồi đem đi cầm cố: Nguyễn Văn Duy (SN 2001, ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đã mượn xe máy của anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú cùng địa phương). Sau đó, Duy mang chiếc xe này đi cầm cố và không trả lại cho anh Đoàn. Ngày 13/12, Công an huyện Yên Dũng cho biết đang tạm giữ Duy để điều tra, làm rõ. Va chạm với xe tải, 1 người tử vong: Sáng 16/12, tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình; xảy ra va chạm giữa xe ô tô tải BKS: 29C-629.34 và xe máy BKS 28C1-033.01. Hậu quả vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

