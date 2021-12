Tin nóng 15/12: Chánh án tòa huyện ở Ninh Thuận tử vong

Chánh án tòa huyện ở Ninh Thuận tử vong: Ngày 15/12, ông Lê Hưng Dũng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cho biết đang làm báo cáo gửi Tòa án Nhân Dân tối cao về cái chết của ông Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước. Ông Nhuận được người dân phát hiện tử vong chiều 14/12 tại rẫy của gia đình ông nghi do uống thuốc độc tự tử. Bỏ rơi bé trai trước cổng nhà dân: Ngày 15/12, UBND xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm người thân của bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên địa bàn xã. Khi phát hiện, cạnh cháu bé là túi đựng đồ trẻ em cùng mẩu giấy có nội dung vì hoàn cảnh khó khăn nhờ gia đình nuôi giúp... Van bình chữa cháy văng vào nhà, 4 người bị thương: Anh H.V.A (31 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đập bình chữa cháy, tháo van ra nhằm bán phế liệu thì van bay qua nhà đối diện làm vỡ cửa kính. Bốn người trong căn nhà này đang ngồi ở phòng khách bị mảnh vỡ kính văng vào bị thương. Cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Cao Minh Quang: Ngày 15/12, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vì ông có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng, để lưu hành thuốc giả gây thiệt hại số tiền 50,6 tỷ đồng. Bắt quả tang 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ: Ngày 15/12, Công an TP Lào Cai cho biết, vừa kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Hồng Nhung ở phường Cốc Lếu, phát hiện 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 4 phòng nghỉ. Tại trụ sở điều tra, những người liên quan khai nhận được Hoàng Thị Linh (28 tuổi, quê Yên Bái) và Chu Trung Kiên (37 tuổi, quê Phú Thọ) môi giới mua bán dâm. Kiên sau đó bị bắt giữ, còn Linh tự đến trụ sở đầu thú. Người đàn ông chết ở gần nhà với nhiều vết thương: Đêm 14/12, người nhà phát hiện anh Hồ Văn H. (SN 1986, trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm gục bên đường gần nhà, trên người có nhiều máu và vết thương. Mặc dù đã được gia đình nhanh chóng cho đi bệnh viện nhưng anh H. đã tử vong vào sáng 15/12. Hiện Công an huyện Hướng Hóa đang điều tra làm rõ. nhiều cán bộ xã tại Hà Tĩnh bị bắt trên chiếu bạc: Ngày 15/12, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết vừa bắt quả tang nhiều cán bộ đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại Trạm y tế xã Sơn Long. Danh tính 4 người: P.N.Q. - Trạm trưởng trạm Y tế xã Sơn Long; L.T.A. - Phó Chủ nhiệm HTX Sơn Long; L.T.H. - cán bộ tư pháp xã Sơn Trà; T.V.T, thôn Đội trưởng thôn 3 (xã Sơn Long). Người còn lại là L.Đ.C. làm nghề kinh doanh. Đột nhập phòng trọ để trộm tài sản: Quàng Văn Tởi (SN 1997 ở Sơn La) đã đột nhập vào phòng trọ của anh Nguyễn Phúc Bình (SN 1996, trú Hải Dương) tại thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên trộm 1 chiếc máy tính Laptop và 1 điện thoại di động Iphone 6plus. Ngày 15/12, Công an thị xã Mỹ Hào cho biết đang tạm giữ Tởi để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 2 cha con bị tử vong vì chó dại cắn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

