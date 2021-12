Tin nóng 14/12: Chân dung kẻ sát hại dân quân tự vệ trên phố

Kẻ lang thang sát hại dã man dân quân tự vệ trên phố: Xảy ra mâu thuẫn khi ngồi tại công viên trên phố đi bộ tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang, Tạ Thanh Hải (31 tuổi) đã dùng cây đánh anh Trần Văn Mỹ (27 tuổi, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) tử vong tại chỗ rồi cướp tài sản trên người nạn nhân. Được biết, Hải là đối tượng sống lang thang. Ngày 14/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Hải để điều tra. Quản giáo "nhục hình" phạm nhân: Chiều 13/12, VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ ở một phân trại sản xuất thuộc trại giam Z30D, Bộ Công an đặt tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Tú bị cáo buộc về tội “Dùng nhục hình” với phạm nhân. Châm lửa đốt nhà trong đêm vì bị bố chửi mắng: Vì tức giận khi bị bố mình là ông Ksor Soat (SN 1967, trú xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) la mắng, Đam Sa (SN 1992) đã châm lửa đốt nhà. Ngày 14/12, Công an huyện Ia Pa cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam thanh niên tử vong sau vụ hỗn chiến trong đêm: Do có mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Thanh Hóa mang theo hung khí đuổi chém nhau trong đêm. Cuộc ẩu đả khiến anh T.Q.Đ. (24 tuổi, trú huyện Thọ Xuân) tử vong tại chỗ. Một thanh niên khác trọng thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 14/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ. Truy nã nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Tây Hà Nội: Ngày 14/12, Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Hữu Huấn, sinh ngày 6/12/1961 tại Thanh Liêm, Hà Nam, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội. Huấn bị khởi tố hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 405%/năm: Ngày 14/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Từ tháng 3 đến tháng 11/2021, các đối tượng cho khoảng 150 người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn 4 tỷ đồng. Lãi suất vay được tính từ 121%/năm đến 405%/năm. Lừa đảo hàng chục vụ bằng việc đặt hàng trên mạng mua bán nem giò: Đặt mua nem, giò, chả nhưng phải cho kiểm tra rồi mới thanh toán, Trương Thị Hiền (33 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Sau nhiều lần nhận hàng, Hiền không chuyển tiền mà tìm cách xóa hết dấu vết. Hiền đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngày 14/12, Công an huyện Hậu Lộc cho biết đang tạm giữ Hiền để điều tra. Khoe quen biết lớn, lừa chạy án gần 550 triệu đồng: Trần Huy Toàn (42 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) tự giới thiệu mình có quen biết và có khả năng lo lót, chạy án cho người thân của bà L. (ngụ huyện Hòa Bình) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Bà L. đã bị Toàn lừa chạy án gần 550 triệu đồng. Ngày 14/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giữ Toàn để điều tra. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Kẻ lang thang sát hại dã man dân quân tự vệ trên phố: Xảy ra mâu thuẫn khi ngồi tại công viên trên phố đi bộ tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang, Tạ Thanh Hải (31 tuổi) đã dùng cây đánh anh Trần Văn Mỹ (27 tuổi, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) tử vong tại chỗ rồi cướp tài sản trên người nạn nhân. Được biết, Hải là đối tượng sống lang thang. Ngày 14/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Hải để điều tra. Quản giáo "nhục hình" phạm nhân: Chiều 13/12, VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ ở một phân trại sản xuất thuộc trại giam Z30D, Bộ Công an đặt tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Tú bị cáo buộc về tội “Dùng nhục hình” với phạm nhân. Châm lửa đốt nhà trong đêm vì bị bố chửi mắng: Vì tức giận khi bị bố mình là ông Ksor Soat (SN 1967, trú xã Ia Trốk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) la mắng, Đam Sa (SN 1992) đã châm lửa đốt nhà. Ngày 14/12, Công an huyện Ia Pa cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam thanh niên tử vong sau vụ hỗn chiến trong đêm: Do có mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Thanh Hóa mang theo hung khí đuổi chém nhau trong đêm. Cuộc ẩu đả khiến anh T.Q.Đ. (24 tuổi, trú huyện Thọ Xuân) tử vong tại chỗ. Một thanh niên khác trọng thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 14/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ. Truy nã nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Tây Hà Nội: Ngày 14/12, Bộ Công an cho biết đã ra Quyết định truy nã bị can Nguyễn Hữu Huấn, sinh ngày 6/12/1961 tại Thanh Liêm, Hà Nam, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội. Huấn bị khởi tố hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 405%/năm: Ngày 14/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Từ tháng 3 đến tháng 11/2021, các đối tượng cho khoảng 150 người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn 4 tỷ đồng. Lãi suất vay được tính từ 121%/năm đến 405%/năm. Lừa đảo hàng chục vụ bằng việc đặt hàng trên mạng mua bán nem giò: Đặt mua nem, giò, chả nhưng phải cho kiểm tra rồi mới thanh toán, Trương Thị Hiền (33 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Sau nhiều lần nhận hàng, Hiền không chuyển tiền mà tìm cách xóa hết dấu vết. Hiền đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngày 14/12, Công an huyện Hậu Lộc cho biết đang tạm giữ Hiền để điều tra. Khoe quen biết lớn, lừa chạy án gần 550 triệu đồng: Trần Huy Toàn (42 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) tự giới thiệu mình có quen biết và có khả năng lo lót, chạy án cho người thân của bà L. (ngụ huyện Hòa Bình) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Bà L. đã bị Toàn lừa chạy án gần 550 triệu đồng. Ngày 14/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giữ Toàn để điều tra. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.