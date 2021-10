Tin nóng 15/10: Phát hiện thi thể công nhân đang phân hủy nặng

Phát hiện thi thể nam công nhân đang phân hủy nặng: Ngày 15/10, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, tại Công ty Than Mông Dương thuộc phường Mông Dương vừa phát hiện một xác chết nam giới đang trong quá trình phân hủy. Qua xác minh xác định nạn nhân là anh P. Đ.T ( SN 1975) là công nhân lái máy xúc phân xưởng cơ giới của Công ty Than mông Dương. Bán con gái sang Trung Quốc để lấy tiền chữa bệnh: Không có tiền chữa bệnh, Lo Phò Phèng (SN 1975, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã liên hệ với Lo Thị Căm trú xã Hữu Kiệm (cháu gái của Phèng) để tìm cách bán con gái ruột qua bên kia biên giới. Tháng 9/2021, nạn nhân trở về địa phương đã tố cáo hành vi của các đối tượng. Ngày 15/10, 2 đối tượng này bị Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố. Người đàn ông tử vong sau khi bò ra từ đám cháy: Khoảng 10h ngày 15/10, người dân phát hiện ngọn lửa trong bãi đất trống tại đường số 2 (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức). Sau đó, tiếp tục thấy người đàn ông bò ra khỏi ngọn lửa trong tình trạng bị cháy, người dân đã nhanh chóng dập lửa nhưng người này tử vong sau đó. Câu kết bán 6 lô đất công trái quy định, 5 cựu cán bộ ở Bắc Ninh bị khởi tố: Ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố 5 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Phong và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong liên quan tới vụ UBND thị trấn Chờ tự ý tách một phần diện tích khu đất của Xí nghiệp Bia Hà Sơn và tổ chức bán đấu giá trái quy định, thu hơn 5 tỷ đồng. Triệt xóa đường dây số đề tiền tỷ của các "quý bà": Ngày 15/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa triệt xóa 1 đường dây số đề của các "quý bà", với số tiền đánh bạc chỉ trong tuần gần nhất khoảng 3 tỷ đồng. Đường dây này sử dụng phương tiện công nghệ cao, dùng sim rác, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tổ chức đánh đề. Nhân viên bưu cục chiếm đoạt hàng của khách: Vũ Quang Dưỡng (SN 1977, quê Bình Phước) là nhân viên giao hàng của một bưu cục ở thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ngày 2/7, Dưỡng mở kiện hàng thấy có hai điện thoại iphone 12 Promax, nhân viên bưu cục nổi lòng tham chiếm đoạt. Ngày 15/10, Công an thị xã Bến Cát cho biết đang tạm giữ Dưỡng để điều tra. Lừa bán "hàng nóng" chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng: La Hữu Trí (SN 1982, ở An Giang) rao bán công cụ hỗ trợ trên mạng, cam kết đầy đủ giấy phép, đảm bảo chất lượng. Khi khách chuyển tiền mua hàng thì người này chặn số và "lặn mất tăm" chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng của các nạn nhân. Ngày 15/10, ông an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, vừa đề nghị truy tố La Hữu Trí. Điện thoại phát nổ khi học online, học sinh lớp 5 tử vong: Ngày 15/10, UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ học sinh tử vong do chiếc điện thoại phát nổ trong quá trình học online. Nạn nhân là cháu N.V.Q (học sinh lớp 5, trường tiểu học Nam Anh). >>>>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

