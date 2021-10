Tin nóng 13/10: Mặc váy, vào nhà vệ sinh cướp vàng của giáo viên

Mặc váy, vào nhà vệ sinh cướp vàng của nữ giáo viên: Trần Văn Tâm (SN 1980 trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đột nhập vào Trường tiểu học Phúc Thắng ở TP Phúc Yên. Tâm sau đó mặc váy, lẻn vào phòng vệ sinh thì phát hiện chị N.T.T.C. là nữ giáo viên trường này. Tâm đã uy hiếp và cướp vàng trên người nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngày 13/10, Công an TP Phúc Yên cho biết đang tạm giữ Tâm để điều tra. Bịt mặt xông vào nhà đánh người rồi cướp tài sản: Một người đàn ông đang bán đồng hồ tại cửa hàng thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì bị Nguyễn Bá Thiện (SN 1988, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) bịt khẩu trang kín mặt, xông vào quậy phá, hành hung rồi cướp tài sản. Ngày 13/10, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ Thiện để điều tra. Bị mẹ chửi bới, người đàn ông chém chết mẹ: Bà Đinh Thị Sai (SN 1962, trú huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã chửi bới, đuổi con là Đinh Văn Dành (SN 1991) ra khỏi nhà. Trong cơn bực tức, Dành đã dùng dao chém mẹ mình tử vong. Ngày 13/10, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Dành. Đi lên cầu thang phòng trọ, hai anh em bị điện giật tử vong: Ngày 13/10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết, tối 12/10, tại một phòng trọ thuộc phường Phước Long B, V.H.K (SN 2004) thấy em là M. (SN 2009) đi lên cầu thang bị điện giật, K. chạy lên giữ lại nhưng cả 2 bị giật điện ngã xuống sàn. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong. Bắt giữ đối tượng thuê ô tô đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản: Nguyễn Tấn Tài (29 tuổi, ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã thuê 5 ô tô của nhiều người để mang đi cầm cố và bán, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày 13/10, Tài bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam. Giả danh đại tá công an, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng: "Nhặt" được bộ sắc phục an ninh mùa đông gắn sẵn quân hàm đại tá, Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để mọi người tin tưởng để cho vay tiền nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Ngày 13/10, Lan bị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam. "Cưới" bạn gái 14 tuổi, thanh niên bị bắt giam: Dù biết bạn gái mới 14 tuổi nhưng Nguyễn Trọng Hửu (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang) vẫn "cưới" làm vợ. Trong thời gian chung sống, thanh niên này đã nhiều lần thực hiện quan hệ tình dục. Ngày 13/10, Hửu bị Công an huyện Châu Thành bắt tạm giam. Cháy chợ Núi Đèo thiệt hại hàng chục tỷ đồng: Ngày 13/10, UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, vụ cháy chợ Núi Đèo xảy ra vào đêm 12/10, không gây thiệt hại về người nhưng tài sản của bà con tiểu thương chợ Núi Đèo bị thiêu rụi ước tính cả chục tỷ đồng. >>>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

