Tin nóng 14/10: Cây xanh bật gốc đè bé gái 8 tuổi tử vong

Cây xanh bật gốc đè bé gái 8 tuổi tử vong: Chiều 13/10, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) chạy xe gắn máy chở con là Lê Nguyễn Bảo Ngọc (8 tuổi, học sinh lớp 2) đi đến thị trấn Tầm Vu thì bất ngờ một cây xanh bật gốc đổ đè 2 mẹ con. Ngày 14/10 Công an huyện Châu Thành cho biết, bé gái Ngọc đã tử vong tại bệnh viện. Người mẹ bị thương gãy chân đang được điều trị. Kỷ luật phó chủ tịch phường vụ cô gái khoe tiêm vắc xin Pfizer nhờ "ông anh": Ngày 14/10, UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, quận đã có quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường An Phú. Ông Nghĩa bị kỷ luật cảnh cáo do liên quan vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer nhờ "xin ông anh". Dùng ảnh nhạy cảm "tống tiền" nữ sinh 17 tuổi: Quách Anh Khoa (33 tuổi, trú TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) có quan hệ tình cảm với em nữ sinh V.M.Q. (17 tuổi, đang là học sinh). Khoa đã sử dụng hành ảnh nhạy cảm của Q. để thực hiện hành vi đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội ép buộc nữ sinh Q. đưa 3 triệu đồng. Ngày 14/10, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang tạm giữ Khoa để điều tra, Xử phạt rapper 45 triệu đồng vì xúc phạm Phật giáo: Ngày 14/10, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thanh tra Bộ đã ra quyết định xử phạt nhóm Rap Nhà Làm với mức phạt 45 triệu đồng. Nhóm này đã ra bài rap có nội dung, hình ảnh xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Mạo danh người nhà nguyên lãnh đạo Đà Nẵng để chiếm đoạt tiền: Văn Hữu Tưởng (34 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã mạo danh người nhà của nguyên lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, lừa nhiều người với hình thức bán đất giá rẻ chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng và 60.000 USD. Ngày 14/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Tưởng để điều tra. Mâu thuẫn chơi "đỏ đen", đánh bạn nhậu tử vong: Trong lúc chơi bài xảy ra mâu thuẫn giữa Đinh Văn Vanh (32 tuổi, trú huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) và Đinh Văn Sai (41 tuổi, trú cùng địa phương) trong việc chung tiền nên cả hai kéo nhau ra ngoài sân đánh nhau. anh dùng chân đá một số cái vào bụng Sai khiến nạn nhân tử vong. Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ Vanh đẻ điều tra. Nam sinh lớp 10 mất tích khi tắm biển trong thời điểm mưa bão: Ngày 14/10, Công an xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam sinh mất tích khi đi tắm biển Triệu Lăng. Nạn nhân là em P.C.H. (SN 2006), trú tại xã Triệu Trung, đang là học sinh lớp 10 tại trường THPT Triệu Trung. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân. Cháy gara ô tô, nhiều xe bị thiêu rụi: Tối 13/10, tại garage ô tô thuộc Công ty TNHH Auto T.P. thuộc phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM đã xảy ra vụ cháy lớn. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt. May mắn đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 3 xe ô tô (trong đó có chiếc Audi), 1 xe gắn máy và toàn bộ garage rộng 100m2 bị cháy và hư hỏng nặng. >>>>> Xem thêm video: TP. HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

