Tin nóng 13/9: Đuổi đánh vợ bất thành, con rể đâm chết bố vợ

Đuổi đánh vợ bất thành, con rể đâm chết bố vợ: Sau khi uống rượu, đuổi đánh vợ bất thành, Un Chinh (42 tuổi, ở huyện Nam Giang, Quảng Nam) quay sang gây gổ, rồi dùng đoạn cây đâm tử vong bố vợ là ông ông Pơloong Lâu (63 tuổi, trú cùng địa phương). Ngày 13/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) 15 người có cả trẻ em trong thùng xe đông lạnh "thông chốt": Ngày 13/9, Công an tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện 15 người trong đó có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh, họ đều vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn 50 km. Cả tài xế và 15 người trên xe đều xuất trình kết quả test nhanh âm tính với COVID-19 còn hiệu lực. Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ: Sáng 13/9, tại vườn cà phê trên đường Tố Hữu (tổ dân phố 20, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi chết trong tư thế treo cổ. Trong người nam thanh niên này không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Nữ quái lừa bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ: Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, trú huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đem 2 mảnh đất ở huyện Long Điền, bán cho nhiều người thu lợi 1,6 tỷ đồng và mượn của người khác 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Sau 6 năm trốn truy nã, ngày 13/9, Trinh đã bị Công an bắt tại quận 1, TP HCM. Tự điền giấy đi đường cho bạn gái để "thông chốt": Nhằm qua chốt kiểm dịch, Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, ở Tuyên Quang) đã tự điền giấy đi đường cho bạn gái. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) còn phát hiện Việt còn 5 giấy đi đường đã ký tên và đóng dấu của 2 doanh nghiệp khác nhau nhưng chưa ghi nội dung. Triệt xóa ổ nhóm lừa bán nhiều xe ô tô: 4 đối tượng đã bàn bạc, đóng giả làm Giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng các loại giấy tờ giả rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu... để làm hợp đồng thuê xe lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Ngày 13/9, 4 đối tượng này bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Một thuyền viên bị đâm tử vong trong vụ hỗn chiến trên ghe: Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, thấy bạn ghe của mình bị chém, Nguyễn Ngọc Cần (19 tuổi, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dùng dao đâm tử vong anh Nguyễn Minh Thanh (28 tuổi, trú tại TP Long Xuyên). Ngày 13/9, Cần bị Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ. Tống đạt cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang ra tòa: Ngày 13/9, VKSND TP.HCM đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang - Cựu Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Tề Trí Dũng (cựu tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) và các đồng phạm trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại SADECO. >>>> Xem thêm video: Bị dọa giết, cha vợ ở An Giang đánh con rể tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đuổi đánh vợ bất thành, con rể đâm chết bố vợ: Sau khi uống rượu, đuổi đánh vợ bất thành, Un Chinh (42 tuổi, ở huyện Nam Giang, Quảng Nam) quay sang gây gổ, rồi dùng đoạn cây đâm tử vong bố vợ là ông ông Pơloong Lâu (63 tuổi, trú cùng địa phương). Ngày 13/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) 15 người có cả trẻ em trong thùng xe đông lạnh "thông chốt": Ngày 13/9, Công an tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện 15 người trong đó có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh, họ đều vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn 50 km. Cả tài xế và 15 người trên xe đều xuất trình kết quả test nhanh âm tính với COVID-19 còn hiệu lực. Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ: Sáng 13/9, tại vườn cà phê trên đường Tố Hữu (tổ dân phố 20, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi chết trong tư thế treo cổ. Trong người nam thanh niên này không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Nữ quái lừa bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ: Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, trú huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) đem 2 mảnh đất ở huyện Long Điền, bán cho nhiều người thu lợi 1,6 tỷ đồng và mượn của người khác 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Sau 6 năm trốn truy nã, ngày 13/9, Trinh đã bị Công an bắt tại quận 1, TP HCM. Tự điền giấy đi đường cho bạn gái để "thông chốt": Nhằm qua chốt kiểm dịch, Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, ở Tuyên Quang) đã tự điền giấy đi đường cho bạn gái. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) còn phát hiện Việt còn 5 giấy đi đường đã ký tên và đóng dấu của 2 doanh nghiệp khác nhau nhưng chưa ghi nội dung. Triệt xóa ổ nhóm lừa bán nhiều xe ô tô: 4 đối tượng đã bàn bạc, đóng giả làm Giám đốc các doanh nghiệp xây dựng, sử dụng các loại giấy tờ giả rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu... để làm hợp đồng thuê xe lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Ngày 13/9, 4 đối tượng này bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Một thuyền viên bị đâm tử vong trong vụ hỗn chiến trên ghe: Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, thấy bạn ghe của mình bị chém, Nguyễn Ngọc Cần (19 tuổi, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dùng dao đâm tử vong anh Nguyễn Minh Thanh (28 tuổi, trú tại TP Long Xuyên). Ngày 13/9, Cần bị Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ. Tống đạt cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang ra tòa: Ngày 13/9, VKSND TP.HCM đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang - Cựu Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Tề Trí Dũng (cựu tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) và các đồng phạm trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại SADECO. >>>> Xem thêm video: Bị dọa giết, cha vợ ở An Giang đánh con rể tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.