Tin nóng ngày 12/9: 40 giờ truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Truy bắt đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy: Sau 40 giờ lẩn trốn, Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt giữ khi đang trốn trong chòi canh vườn sầu riêng. Linh là đối tượng chở Tô Vũ Tuấn (SN 1992) vượt đường rừng qua chốt kiểm dịch vận chuyển gần 1kg ma túy các loại và 709 viên thuốc lắc. Khởi tố đối tượng giả mạo trung tướng quân đội: Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Trần Vũ Hàn Minh Nhật (34 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ Quận 7) để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Nhật khai được "trung tướng" Võ Thành Phúc cấp cho 1 bộ quân phục, cấp bậc đại úy, sử dụng nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, cả 2 được xác định không phải là sĩ quan quân đội. Xe luồng xanh chở người nghi mắc COVID-19: Chốt kiểm soát liên ngành số 6 tỉnh Kiên Giang phát hiện tài xế tên Nguyễn Hữu Kiệt (SN 1979) điều khiển xe tải luồng xanh chở theo 3 người trên thùng xe. Xét nghiệm nhanh tại chốt, mẫu của Nam (người trốn ở phía sau thùng xe tải) nghi mắc COVID-19. Hiện công an đang chờ kết quả xét nghiệm của Nam để xử lý. 2 mẹ con mua bán ma túy: Công an TP. Châu Đốc - tỉnh An Giang bắt giam Trần Thị Tuyết (tự Mận, SN 1968) và Huỳnh Thanh Hiền (SN 1996, con gái Mận) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tiến hành khám xét chỗ ở của bà Tuyết và Hiền, công an thu giữ 320 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Khởi tố đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (46 tuổi) đang giao dịch thắng thua tiền cá độ bóng đá với các con bạc. Công an thu giữ 17 triệu đồng tiền mặt cùng 11 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, Công an làm rõ thêm 10 đối tượng liên quan trong đường dây cá độ của Hưng. Đạp ngã xe máy của người phụ nữ để cướp: Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp (SN 1985) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, đối tượng đe dọa chị H đưa tiền. Sau khi cướp được 520.000 đồng, Tiệp tiếp tục đe dọa, cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9. Được biết, Tiệp đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản và vừa đi tù về được 3 tháng. Bán 20 con bò "góp vốn" mua 60.000 viên ma túy: Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 60.000 viên ma túy tổng hợp. Biết Vừ A Sinh vừa bán 20 con bò nên Giàng Seo Pà đã rủ Sinh góp 270 triệu đồng để lên khu vực biên giới thuộc địa phận huyện Điện Biên mua 60.000 viên ma tuý vận chuyển sang tỉnh Lai Châu để bán kiếm lời. Bí thư thị trấn Mường Xén bị bắt: Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố bị can đối với bà Lô Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Xén vì cấu kết với 4 cán bộ thu tiền người dân bán hàng trong chợ Mường Xén với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, số tiền này lại không được đưa vào sổ sách thu chi của UBND thị trấn theo quy định. Thầy giáo bị tố "gạ tình" học sinh: Lãnh đạo Trường THPT Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận thông tin tố cáo thầy giáo của trường có hành vi nhắn tin nhạy cảm với học sinh và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thêm. Phạm nhân trốn khỏi trại giam Hoàng Tiến: Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã bắt được một phạm nhân sau 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam Hoàng Tiến, (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Phạm nhân trốn trại là Lý Văn Tuyên, đang chấp hành án phạt tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Video: TP.HCM đề xuất thí điểm xét xử trực tuyến đối với vụ án hình sự. Nguồn: ANTV

