Tin nóng 13/1: Vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên có thể bị hủy

VKSND Tối cao đề nghị hủy án ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên: Ngày 13/1, VKSND Tối cao đã ban hành kiến nghị, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm hủy 2 bản án vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Đột nhập vào nhà người dân trộm 3 bao thóc: Lợi dụng sơ hở của người dân đối tượng Trương Thái Dương (SN 1986, trú TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), đã đột nhập vào bếp nhà ông Hoàng Văn Thái (SN 1970, trú cùng địa phương) lấy trộm 3 bao thóc. Ngày 13/1, Công an TP Bắc Kạn cho biết đang tạm giữ Dương để điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, chồng chém vợ tử vong: Sau khi uống hết khoảng 4 lít rượu, 2 người khách ra về còn 2 vợ chồng Kpă Blu (SN 1969, trú huyện Phú Thiện, Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Bực tức, Blu đã cầm dao chém vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Ngày 13/1, Công an huyện Phú Thiện cho biết đang tạm giữ Kpă Blu để điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục kháng cáo: Ngày 13/1, luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung) cho biết, ông Chung đã gửi đơn kháng cáo, kêu oan trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở KH-ĐT, Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan. Tại bản án sơ thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Chủ tịch xã mổ hổ nấu cao bị bắt quả tang: Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt quả tang tại hộ gia đình ông Ngô Văn Quân (SN 1971, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Chủ tịch xã Tiên Phong) đang diễn ra hoạt động giết mổ 1 cá thể động vật là hổ để nấu cao. Làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền ngân hàng: Phùng Đức Thuấn (SN 1968 ở Hải Dương) đã làm giả hồ sơ nhà đất, rồi vay vốn tại Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Kim Liên ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Ngày 13/1, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố bị can Thuấn để điều tra, làm rõ. Người dân bắt giữ 2 thanh niên giật túi xách của cô gái: Võ Nguyễn Minh Chiến (24 tuổi, quê Bến Tre) và Đỗ Đình Văn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đang đi trên đường tại quận Tân Bình thì thấy chị L.T.S. (26 tuổi) đeo túi xách, cặp đôi áp sát giật lấy tài sản rồi bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ. Ngày 13/1, Công an quận Tân Bình cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Bắt 1 nghi phạm xịt hơi cay, trói chủ nhà để cướp khi trốn ở TP HCM: Ngày 13/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa bắt được 1 trong 3 nghi phạm trong vụ cướp tài sản, xảy ra vào chiều 8/1 ở chung cư HH1A Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) khi đối tượng này đang lẩn trốn ở TP HCM. >>> Xem thêm video: Vợ cũ ông chủ cà phê Trung Nguyên chia sẻ về thị trường cà phê VN. Nguồn: VTV 24.

