Tin nóng 11/1: Gã “chồng hờ” đạp chết con riêng 1 tuổi của vợ

Gã "chồng hờ" đạp chết con riêng hơn 1 tuổi của vợ: Thấy con riêng của vợ khóc, Nguyễn Minh Quân (31 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) bực tức đạp vào người khiến cháu bé G.B (SN 21/9/2020) tử vong. Ngày 11/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quân. Bắt vụ mua bán vàng lậu trị giá hàng chục tỷ: Ngày 11/1, Công an An Giang cho biết vừa bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam. Qua khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang, tạiTP Long Xuyên, Công an tạm giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỷ đồng... Hiếp dâm con gái 10 tuổi của người tình: Khi dạy con riêng của người tình học bài ở một căn nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hoà (TP Thuận An, Bình Dương) Trần Anh Tuấn (29 tuổi, quê ở Thanh Hoá) đã hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Ngày 11/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt khẩn cấp Tuấn để điều tra, làm rõ. Người phụ nữ xinh đẹp môi giới bán dâm 500.000 đồng/lượt: Mỗi lần khách có nhu cầu, Dương Thị Lan (trú huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa - là chủ quán nhậu và cà phê) sẽ điều gái bán dâm tới cho khách với giá 500.000 đồng/lượt, trong đó Lan lấy 200.000 đồng. Ngày 11/1, Công an huyện Như Xuân cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lan. Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô gần 500 tỷ đồng: Ngày 11/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa triệt phá thành công vụ sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn. Số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua trang bóng Agent và hình thức số lô, số đề lên đến gần 500 tỷ đồng. Xông vào nhà cướp điện thoại của bé trai 8 tuổi: Con trai 8 tuổi của anh Võ Thành Trung (ngụ huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đang cầm điện thoại ngồi chơi thì bị Nguyễn Minh Tuấn (SN 1980, ngụ TP Bảo Lộc) cướp chiếc điện thoại rồi lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngày 11/1, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đang tạm giữ Tuấn để điều tra, làm rõ. Giữa cuộc nhậu, gọi ra ngoài nói chuyện riêng rồi rút dao đâm bạn tử vong: Khi đang ngồi nhậu được một lúc tại TP Dĩ An, Bình Dương, Lê Hoàng Khâm (40 tuổi, ở Vĩnh Long) nói anh Lê Tri Thức (36 tuổi, ở Kiên Giang) ra ngoài đường để nói chuyện riêng rồi bất ngờ rút dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 11/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. Va chạm với xe tải ben, 2 người tử vong tại chỗ: Sáng 11/1, xe tải ben khi đang lưu thông tại khu vực ngã tư Lộc An (nút giao quốc lộ 51 với đường tỉnh 769, huyện Long Thành, Đồng Nai) xảy ra va chạm với xe máy trên xe chở 2 người. Hậu quả khiến cả 2 người tử vong. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

