Tin nóng 12/1: Phát hiện thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong phòng

Phát hiện thi thể người phụ nữ bị bó chặt trong phòng: Ngày 12/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, người dân sinh sống tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát phát hiện "vật lạ" nằm giữa phòng nên báo cơ quan Công an. Phá cửa phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện thị thể người phụ nữ khoảng 30 - 40 bị quấn chặt bằng mền nằm trong phòng. Ghen tuông, chồng mang xăng tới tiệm spa phóng hỏa đốt vợ: Mâu thuẫn vợ chồng do ghen tuông, Lưu Ngọc Toàn (SN 1979; ngụ huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã mang một can xăng tới tiệm spa của vợ là Nguyễn Thị K.N. (SN 1981) rồi tưới ra nhà, phóng hỏa khiến cả 2 bị bỏng, trong đó người vợ bị bỏng nặng tới 90% cơ thể. Ngày 12/1, Công an huyện Hậu Lộc cho biết đang điều tra, làm rõ. Bắt khẩn cấp "ổ tú ông" điều phối hàng trăm gái mại dâm: Ngày 12.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ môi giới mại dâm sử dụng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động xảy ra trên địa bàn. Trong 8 đối tượng bị bắt, riêng đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng (37 tuổi, ngụ TP HCM) đã khai nhận đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chủ nhà bị chém chết sau tiệc tất niên: Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Phú Tú (26 tuổi, ngụ tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về nhà lấy rựa và rủ thêm người rồi quay trở lại. Đến nơi, cả nhóm cầm rựa xông vào chém loạn xạ những người có trong nhà, hậu quả anh Toán (36 tuổi, trú cùng địa phương) tử vong. Ngày 12/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Tú để điều tra. Dùng dao khống chế nhân viên nhà nghỉ, cướp tài sản: Thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Nhật Linh (SN 1998, ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) mang theo dao đến nhà nghỉ Thu Hường (khu 4, phường Hà Tu, TP Hạ Long) khống chế lễ tân, cướp tài sản. Ngày 12/1, Công an TP Hạ Long cho biết vừa bất khẩn cấp Linh để điều tra, làm rõ. Môi giới mại dâm rồi trốn truy nã 21 năm: Ngày 12/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã lập hồ sơ, bàn giao Huỳnh Văn Hà (65 tuổi) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, Hà bị Công an TP HCM truy nã về tội môi giới mại dâm. Sau 21 năm lẩn trốn, Hà bị cảnh sát bắt giữ tại Tiền Giang. Đâm chết người làm công vì nghi ngoại tình với vợ: Rạng sáng 12/1, Bàn Văn Tiến (SN 1985, trú huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) phát hiện người vợ và người làm công là anh Nông Văn Ch. (SN 1987, trú huyện Bạch Thông) đang có mặt tại lán trông coi vật liệu lúc nửa đêm Tiến đã đâm anh Ch. tử vong. Người lao động được nghỉ tối đa 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2022: Ngày 11/1, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 245/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022. Theo đó, người lao động nghỉ sẽ Tết từ ngày 31/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022, cộng với 4 ngày nghỉ cuối tuần, dịp này người lao động có thể nghỉ liên tục 9 ngày... >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

