Tin nóng 1/3: Uống rượu say ngủ quên, cô gái bị trộm hiếp dâm

Uống rượu say ngủ quên, cô gái bị trộm hiếp dâm: Thấy hàng xóm là chị K. đang ngủ vì say rượu, Minh Tú (33 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) lẻn vào phòng trộm điện thoại và hiếp dâm nạn nhân. Ngày 1/3, Công an TP Đồng Xoài cho biết đang tạm giữ Tú để điều tra, làm rõ. Xin tiền mua đất ảo, "dâu thảo" lừa đảo bố mẹ chồng: Đưa ra thông tin gian dối về mua đất của cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân, Lương Thị Thanh Hòa (SN 1991, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thuê người làm giả sổ đỏ, từ đó xin được bố mẹ chồng hơn một tỷ đồng. Ngày 1/3, VKSND TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoà. Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt trên biển: Sáng 1/3, người dân đi ra khu vực bãi biển thuộc tổ dân phố 2 (phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt từ ngoài biển vào. Nạn nhân được xác định là Lương Hương Tr. (43 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội). Trước đó 2 ngày, chị Tr. được xác định đã để lại túi đồ ở khu vực đền Độc Cước (TP Sầm Sơn) rồi mất tích bí ẩn. 1 bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi: Ngày 1/3, UBND xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, người dân ở địa bàn vừa phát hiện một bé gái được bọc trong chiếc khăn tắm. Bên cạnh cháu bé còn có một giỏ đồ gồm bỉm, sữa. Bé gái này được khoảng 3 ngày tuổi, nặng 4kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện UBND xã Nghi Vạn đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Đột nhập vào phòng làm việc Chi cục thuế Hà Đông trộm cắp tài sản: Phạm Văn Đức (33 tuổi, ở Nghệ An) đã đột nhập vào 23 phòng làm việc của Chi cục thuế quận Hà Đông, Hà Nội để trộm cắp tiền, vàng và một số tài sản có giá trị khác. Ngày 1/3, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Đức để điều tra về hành vi hành vi trộm cắp tài sản. Lừa đảo mua bán đất qua mạng xã hội lấy tiền chơi chứng khoán: Qua các kết nối thông tin trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đã liên hệ mua bán đất để lừa đảo, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của nhiều người để mua chứng khoán, tiêu xài cá nhân. Ngày 1/3, Công an huyện Yên Thành cho biết đang tạm giữ Thảo để điều tra. Xe khách đâm xe đầu kéo ở Phú Yên, 11 người thương vong: Sáng 1/3, tài xế N.V.C (43 tuổi, trú huyện Tuy Phước, Bình Định) chạy xe khách chở 24 hành khách khi đến đỉnh đèo Nại thuộc thị xã Sông cầu, Phú Yên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo do tài xế N.V.B (trú thị xã Đông Hòa) đang chạy phía trước. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế N.V.C chết tại chỗ, 10 hành khách trên xe bị thương. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

