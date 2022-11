Tin nóng 10/11: Thực hư thông tin phát hiện thi thể giống Hải Như

Thực hư thông tin phát hiện thi thể giống Hải Như: Ngày 10/11, mạng xã hội lan truyền bài đăng gia đình Lương Hải Như (cô gái 23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội mất tích bí ẩn) được thông báo về việc phát hiện một thi thể ở sông Tô Lịch, có nhận dạng giống 80% cô gái này. Ông T. (bố Hải Như) xác nhận đầu tháng 10, gia đình được một cán bộ Công an TP Hà Nội liên hệ, thông báo có một thi thể ở sông Tô Lịch và đề nghị người nhà cung cấp ADN để đối chiếu. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được kết quả giám định. Ông T. cũng cho rằng, thông tin cho rằng thi thể trên có nhận dạng giống đến 80% Hải Như là không chính xác. Bắt nguyên đội trưởng, đội phó công an huyện: Chiều 10/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai người nguyên là đội trưởng, đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Hai nguyên cán bộ Công an huyện Vũ Thư bị bắt liên quan đến cái chết bất thường, nghi bị áp dụng nhục hình của 1 nghi phạm. Nghi phạm giết 'vợ hờ' ra đầu thú: Chiều 10/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1995, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), nghi phạm trong vụ dùng dao đâm chết người đã ra đầu thú. Trước đó, đêm 9/11, chị V.T.B. (SN 1999, sống chung với Nghĩa và có 2 con nhưng không kết hôn) đi ăn tối về thì bất ngờ bị Nghĩa chạy từ ngoài vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khởi tố kẻ đâm chủ cửa hàng tạp hóa, cướp tài sản: Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đến cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, ở thị xã Mỹ Hào) giả vờ mua hàng sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Liên, cướp đi 1 túi xách (bên trong có tiền, thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn) rồi bỏ chạy, tuy nhiên sau đó Oai đã bị lực lương Công an bắt giữ. Ngày 10/11, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Quốc Oai. Truy tìm lai lịch bé gái bị bỏ rơi ở giữa rừng: Ngày 10/11, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định truy tìm lai lịch bé gái bị bỏ rơi giữa rừng. Bé gái có chiều dài 55cm; nặng 3,2kg; có độ tuổi khoảng 3 đến 5 ngày tuổi. Bé được phát hiện vào ngày 6/11, tại khu vực rừng ông Lặng, thôn Tây Nam, xã Quế Mỹ. Gã trai giao cấu với 'bạn gái' 14 tuổi: Nguyễn Hữu Lộc (SN 2004, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vừa tròn 18 tuổi đến nhà 'bạn gái nhí' 14 tuổi ở ở huyện Thạch Thất, Hà Nội chơi. Tại đây, cả hai đã rủ nhau 'làm chuyện người lớn'. Sau đó, Lộc bị gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Ngày 10/11, Công an huyện Thạch Thất cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lộc về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Truy nã phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thủ Đức Z30D: Ngày 10/11, Trại giam Thủ Đức (Cục C10 Bộ Công an) cho biết đang truy nã phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú TP HCM) đã trốn khỏi nơi giam giữ khi đang thụ án 15 năm tù. Theo Trại giam Thủ Đức, khi bỏ trốn, Đinh Viết Dũng mặc quần dài màu xám, áo dài tay màu xanh đen có nón trùm đầu, mang giày bata trắng, tay cầm rựa và bình nước màu trắng… Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Đinh Viết Dũng cao 1,75 m, sống mũi khum, nốt ruồi dưới đuôi mày phải. Xe máy đâm vào đuôi xe tải đang dừng đỗ, hai người tử vong: Chiều 10/11, xe máy 93N1-2531 do nam thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ TP HCM đi huyện Hớn Quản, đến khu phố 3, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bất ngờ đâm vào đuôi xe tải 93C-115.22 đang dừng đậu phía trước, bên phải đường. Cú tông quá mạnh khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích. Nguồn: ĐTHĐT.

