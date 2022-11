Tin nóng 9/11: Cái kết cho nữ thiếu tá say xỉn gây tai nạn

Cái kết cho nữ thiếu tá say xỉn gây tai nạn: Liên quan tới vụ nữ thiếu tá lái ô tô khi say bia rượu gây tai nạn liên hoàn, ngày 9/11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Luận (38 tuổi, thiếu tá, cựu Đội trưởng Đội Thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đắk Đoa) 46 triệu đồng. Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời hạn hai năm. Trước đó, bà Luận bị kỷ luật giáng chức từ đội trưởng Đội Thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đắk Đoa làm đội Phó đội này. Mâu thuẫn khi tới quán karaoke tìm bạn gái, thanh niên bị đâm chết: Tối 8/11, Đặng Bảo Tây (22 tuổi, ngụ TP Hồng Ngự, Đồng Tháp) đến quán karaoke Riverside ở TP Hồng Ngự tìm bạn gái. Lúc này, Tây xảy ra mâu thuẫn với Phạm Văn Khánh (39 tuổi, ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) và Nguyễn Đức Hòa (38 tuổi, ngụ TP Hồng Ngự) thì được nhân viên quán karaoke can ngăn. Lúc sau, Tây cùng Võ Minh Thuận (23 tuổi) mang theo dao tự chế quay lại quán karaoke đánh Khánh và Hòa. Bị đánh, Khánh và Hòa cầm cây kéo nhọn tại quán đánh trả lại nhóm của Tây. Tây bị thương nặng và tử vong. Nguyên nhân nữ hiệu trưởng tử vong trong phòng làm việc: Ngày 9/11, UBND xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết nguyên nhân cô L.T.T.M (SN 1977, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi) tử vong tại phòng làm viêc vào trưa 8/11 là do bệnh lý hen suyễn và tim mạch. Trước đó, cô L.T.T.M được xác định tử vong tại tại phòng làm việc trong khoảng thời gian từ 11h-11h30 trưa ngày 8/11. Công ty tổ chức Hoa khôi Nam bộ 2022 bị phạt 25 triệu: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ vừa ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Giải trí Tiếp thị truyền thông Tân Thành Công số tiền 25 triệu đồng. Theo Quyết định, Công ty này bị xử phạt do có hành vi vi phạm không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Thua cá độ, thanh niên vờ vào các công ty xin việc để trộm cắp: Để có tiền cá độ bóng đá, Nguyễn Quang Sơn (22 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) đến các công ty ở quận Bình Thạnh để vờ xin việc, phỏng vấn, sau đó ăn mặc bảnh bao để lừa bảo vệ rồi vào bên trong trộm tài sản. Ngày 9/11, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quang Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Trộm heo đất chứa gần 300 triệu đồng trong xe ô tô: Đinh Trung Thành (SN 2002, ngụ quận 4, TP HCM) lẻn xuống hầm xe của tòa nhà Landmark 5 ở quận Bình Thạnh tìm những chiếc xe ô tô quên khóa cửa lục lọi tìm tài sản và trộm được con heo đất chứa gần 300 triệu đồng… Ngày 9/11, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Phát hiện 3 người đàn ông tử vong trong trạm bơm: Trưa 8/11, người dân phát hiện ông Nguyễn Hồng Kha (SN 1982, ngụ thị xã Tân Châu, Đồng Tháp) nằm chết tại trạm bom thuộc tổ 20, Long Thạnh 1, phường Long Sơn. Tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện thêm ông Trần Văn Tùng (SN 1963, ngụ thị xã Tân Châu) và ông Lê Hữu Tỉ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã tử vong gần đó. Ngày 9/11, Công an thị xã Tân Châu cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

