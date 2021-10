Tin nóng ngày 10/10: Bắt đối tượng xông vào nhà chém 2 vợ chồng tử vong

Bắt đối tượng xông vào nhà chém 2 vợ chồng tử vong: Ngày 10/10, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Quách Hào Quang (SN 1980, ngụ Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người. Tối ngày 9/10, Quang cầm hung khí đến nhà một người dân ở xã Xuân Thới Đông. Tại đây, Quang dùng hung khí tấn công khiến 2 vợ chồng chủ nhà bị thương nặng, dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Bắt đối tượng cướp 2 sợi dây chuyền trong tiệm vàng: Ngày 10/10, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Sỹ Lưu (SN 1991, quê Hà Tĩnh, tạm trú Long An) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Lưu là đối tượng thực hiện vụ cướp 2 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 70 triệu đồng tại tiệm vàng K.P (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) trưa 9/10. Theo lời khai của Lưu, nguyên nhân đi cướp là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thất nghiệp không có tiền tiêu xài. Lưu cũng là đối tượng cướp 2 nhẫn vàng tại chợ Đức Hòa, Long An. Cháy ở ký túc xá đại học Kinh tế TPHCM: Khoảng 10h30 sáng 10/10, một căn phòng ở tầng 5 ký túc xá đại học Kinh tế TPHCM (phường 9, quận 5, TPHCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM và Công an quận 5 điều 9 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hỏa và dập tắt đám cháy sau 30 phút. Chủ nhân bị F0, 15 chú chó bị tiêu hủy: Ngày 10/10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Khánh Hưng để xử lý vụ tiêu hủy 16 con chó, mèo của người dân. Trước đó, ngày 8/10, vợ chồng ông H. cùng nhóm người cùng làm thợ hồ chạy xe máy từ Long An về Cà Mau. Sau khi vào khu cách ly tại trường THPT Khánh Hưng để sàng lọc, 5/7 người trong đoàn dương tính với nCoV. Lúc này, 15 con chó cùng một con mèo của ông H. và một người khác trong đoàn bị cán bộ trong khu cách ly tiêu hủy. Vụ việc sau đó gây lùm xùm dư luận. 4 người Trung Quốc không giấy núp thùng xốp trên xe khách vào Đồng Nai: Khoảng 14h15 ngày 9/10, Tổ Cơ động liên ngành huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phát hiện trên xe khách BKS 51B - 09901 đang lưu thông hướng Ninh Thuận vào TP Hồ Chí Minh 4 người Trung Quốc đang trốn phía sau những thùng xốp trên xe không có giấy tờ tùy thân. Theo tài xế khai, chở số hành khách trên từ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Đồng Nai, với 4 người Trung Quốc, giá thỏa thuận là 13 triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Thiếu niên ở Đắk Lắk lái xe khách 40 chỗ đi giấu: Ngày 10/10, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang xác minh thông tin N.A.H. (16 tuổi, trú huyện Buôn Đôn) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Trước đó, do mâu thuẫn với anh Đ.T, cùng là nhân viên nhà xe Vương Chi), tối 10/9, H. đã nảy sinh ý định điều khiển chiếc xe ô tô giường nằm BKS 47B-020.04 (loại 40 chỗ) đang đậu ở bến xe, có cắm sẵn chìa, không khóa cửa mà anh T. thường phụ xe, đi cất giấu. H. điều khiển xe đến hẻm 163 đường Giải Phóng, phường Tân Lợi (cách bến xe hơn 2km) bị lầy không đi được. Vụ việc sau đó bị phát hiện. (Ảnh: Đại đoàn kết). Phá trường gà, 1 con bạc dương tính với SARS-CoV-2: Ngày 10/10, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một trường gà tại bãi đất trống trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân bắt giữa 19 con bạc, thu giữ nhiều tang vật. Đáng chú ý, kiểm tra nhanh, trong nhóm đối tượng có 10 con bạc, số còn lại chỉ đứng xem. Kiểm tra nhóm đối tượng này, Công an quận Bình Tân phát hiện một đối tượng dương tính với SARS-CoV-2. >>> Mời độc giả xem thêm video Đối tượng xông vào nhà chém 2 vợ chồng tử vong. Nguồn: VNN

