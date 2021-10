Tin nóng 1/10: Bố đánh con gái 6 tuổi tím mặt khi dạy học

Bố đánh con gái 6 tuổi tím mặt khi dạy học: Ngày 1/10, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm bình luận về việc bé gái (6 tuổi) bị chính cha ruột của mình bạo hành dã man. Qua xác minh, nạn nhân là bé L.M.H.Y (6 tuổi). Người bạo hành bé được xác định là ông Lê Quốc Hùng (43 tuổi, cha ruột cùng trú thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại chính quyền địa phương, ông Hùng giải thích "lỡ tay" khi dạy bé học online và hứu không tái phạm. Người phụ nữ rơi từ tầng 19 chung cư Mường Thanh: Khoảng 6h ngày 1/10, người dân bàng hoàng phát hiện người phụ nữ rơi từ trên Chung cư Mường Thanh, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị T. (SN 1961), cư dân của Chung cư. Được biết, nạn nhân là thủ quỹ của một bệnh viện tư trên địa bàn Nghệ An. "Nữ quái" cất giấu ma túy vào chỗ… "hiểm": Ngày 1/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, do có tiền án, tiền sự, lại vừa mới ra tù, Hoàng Thị Dung (SN 1981, trú tại bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) có nhiều thủ đoan tinh vi cất giấu ma túy vào "vùng kín" để qua mặt lực lượng chức năng. Ngày 19/9, Dung bị Công an tỉnh này bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nữ giám đốc làm giả giấy tờ để bán xe lấy vốn kinh doanh: Do cần thêm vốn cho công việc kinh doanh nên Phạm Thị Ngọc Mai Tổng Giám đốc Công ty Phạm Gia An Thịnh (địa chỉ TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã làm giả giấy tờ để lừa bán chiếc xe ô tô cho chị Ngô Thị Hằng Thủy với giá 800 triệu đồng. Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa khởi tố Mai để điều tra. Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu: Do đang cần tiền để trả nợ cá nhân, ngày 18/10/2020, Trần Quang Thịnh (SN 1980, trú TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã thuê xe ô tô nhãn hiệu KIA Cerato trị giá 616.400.000 đồng của P.T.K. (ở TP Hạ Long) sau đó tự ý cầm cố cho anh P.T.L lấy số tiền 210 triệu đồng để trả nợ. Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa đề nghị VSKND cùng cấp truy tố Thịnh. Chém vợ trọng thương vì ghen tuông bóng gió: Trần Văn Trị (SN 1966, trú TP Nha Trang, Khánh Hoà) nghi ngờ người vợ kém hơn mình 10 tuổi là bà Nguyễn Thị Tình (trú cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với người khác, nên đã dùng dao chém nạn nhân nguy kịch. Ngày 1/10, Trị bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam. Dùng rơm châm lửa đốt xe hàng xóm: Vì mâu thuẫn cá nhân, Lữ Văn Cảnh (SN 2000, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) đã dùng rơm châm lửa đốt liên tiếp 2 xe mô tô của hàng xóm là anh V.V.H. (SN 2001). Ngày 1/10, Cảnh bị Công an huyện Con Cuông tạm giữ để điều tra. Bắt 3 đối tượng cho vay lãi 600%/năm: Ngày 1/10, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam thuê nhà trọ và hoạt động cho vay nặng lãi. Người dân có nhu cầu vay tiền phải trả lãi suất từ 300 - 600%/ năm. >>>>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bố đánh con gái 6 tuổi tím mặt khi dạy học: Ngày 1/10, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm bình luận về việc bé gái (6 tuổi) bị chính cha ruột của mình bạo hành dã man. Qua xác minh, nạn nhân là bé L.M.H.Y (6 tuổi). Người bạo hành bé được xác định là ông Lê Quốc Hùng (43 tuổi, cha ruột cùng trú thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại chính quyền địa phương, ông Hùng giải thích "lỡ tay" khi dạy bé học online và hứu không tái phạm. Người phụ nữ rơi từ tầng 19 chung cư Mường Thanh: Khoảng 6h ngày 1/10, người dân bàng hoàng phát hiện người phụ nữ rơi từ trên Chung cư Mường Thanh, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị T. (SN 1961), cư dân của Chung cư. Được biết, nạn nhân là thủ quỹ của một bệnh viện tư trên địa bàn Nghệ An. "Nữ quái" cất giấu ma túy vào chỗ… "hiểm": Ngày 1/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, do có tiền án, tiền sự, lại vừa mới ra tù, Hoàng Thị Dung (SN 1981, trú tại bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) có nhiều thủ đoan tinh vi cất giấu ma túy vào "vùng kín" để qua mặt lực lượng chức năng. Ngày 19/9, Dung bị Công an tỉnh này bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nữ giám đốc làm giả giấy tờ để bán xe lấy vốn kinh doanh: Do cần thêm vốn cho công việc kinh doanh nên Phạm Thị Ngọc Mai Tổng Giám đốc Công ty Phạm Gia An Thịnh (địa chỉ TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã làm giả giấy tờ để lừa bán chiếc xe ô tô cho chị Ngô Thị Hằng Thủy với giá 800 triệu đồng. Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa khởi tố Mai để điều tra. Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy tiền ăn tiêu: Do đang cần tiền để trả nợ cá nhân, ngày 18/10/2020, Trần Quang Thịnh (SN 1980, trú TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã thuê xe ô tô nhãn hiệu KIA Cerato trị giá 616.400.000 đồng của P.T.K. (ở TP Hạ Long) sau đó tự ý cầm cố cho anh P.T.L lấy số tiền 210 triệu đồng để trả nợ. Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa đề nghị VSKND cùng cấp truy tố Thịnh. Chém vợ trọng thương vì ghen tuông bóng gió: Trần Văn Trị (SN 1966, trú TP Nha Trang, Khánh Hoà) nghi ngờ người vợ kém hơn mình 10 tuổi là bà Nguyễn Thị Tình (trú cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với người khác, nên đã dùng dao chém nạn nhân nguy kịch. Ngày 1/10, Trị bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam. Dùng rơm châm lửa đốt xe hàng xóm: Vì mâu thuẫn cá nhân, Lữ Văn Cảnh (SN 2000, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) đã dùng rơm châm lửa đốt liên tiếp 2 xe mô tô của hàng xóm là anh V.V.H. (SN 2001). Ngày 1/10, Cảnh bị Công an huyện Con Cuông tạm giữ để điều tra. Bắt 3 đối tượng cho vay lãi 600%/năm: Ngày 1/10, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam thuê nhà trọ và hoạt động cho vay nặng lãi. Người dân có nhu cầu vay tiền phải trả lãi suất từ 300 - 600%/ năm. >>>>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.