Tin mới nhất về sức khỏe của 3 bé bị bỏng cồn tại lớp trẻ mầm non

Những ngày qua, thông tin về vụ việc cô giáo dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng cồn, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) ngày 9/8 nhận được sự quan tâm của dư luận.



Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, điều mà mọi người quan tâm nhất chính là diễn biến sức khoẻ của các bé. Bởi, trước đó, theo thông tin từ bác sĩ ở viện Bỏng Quốc gia, các bé bị bỏng khoảng 50-60%.

Ngày 14/8, có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu, viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ tại khoa cho biết trong thời gian điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp tục truyền dịch kháng sinh toàn thân để chống nhiễm khuẩn cho các bé, với những vết thương sâu, các bác sĩ thực hiện cắt hoại tử sớm, che phủ vết thương…

Ngày 14/8, đã có 2 bé Anh T. và Hà L. được mổ ghép da. Trao đổi thêm với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ nhiệm Chính trị viện Bỏng Quốc gia cho hay: “Tình hình của các bé khi nhập viện rất nặng, nhưng đã có chuyển biến tốt sau khi điều trị tại bệnh viện. Hôm nay, có 2 bé là bé Lê H. và bé Anh T. đã được tiến hành mổ ghép da. Ngoài việc ghép da, thì cũng phải mua những mảnh da tự thân (tức da người) để ghép vào.



Thượng tá Nguyễn Văn Bằng cho biết thêm: “Hiện tại, các bé đều có bảo hiểm y tế, nhưng diện tích bỏng rộng, nặng, gia đình các bé cũng khó khăn, trường học tư thục cũng khó khăn. Đồng thời, đây mới đang là giai đoạn thứ nhất cấp cứu tính mạng, sau đó còn tập vận động, mổ thẩm mỹ rất tốn kém. Trước mắt chủ trương của bệnh viện là bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ thêm. Nên rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, vì ngoài chế độ bảo hiểm chi trả, gia đình còn phải mua thêm thuốc để điều trị”.

Nói thêm về thời gian điều trị, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng chia sẻ, quá trình điều trị còn phải trường kỳ: "Đến bây giờ sức khoẻ các bé mới gọi là tạm ổn, cũng chưa thể nói trước được điều gì, cũng có thể nay mai diễn biến thêm về hoại tử... cái đó cần phải theo dõi thêm".

Hôm nay con được cấy ghép da, nên chị Mai (mẹ bé Anh T.) không kịp nói nhiều. Chị cũng chỉ kịp bày tỏ mong muốn mọi người, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình chị cũng như 2 bé bị bỏng sớm vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn trước mắt.

Cũng thông tin với PV trước đó, ông Nguyễn Văn Khâm, Chủ tịch UBND xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết: “Vào khoảng 16h chiều ngày 9/8, ngay sau khi sự việc xảy ra tầm 30 phút sau xã chúng tôi phát hiện. Tôi cũng đã kịp thời báo cáo lên Huyện và các cơ quan chức năng. Hiện nay, nội dung điều tra thuộc lĩnh vực của công an huyện và công an tỉnh. Về phía trường mầm non tư thục Tuổi thơ, tôi đã yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động”.

Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, vụ việc cô giáo khiến 3 trẻ bị bỏng cồn nặng ở lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ đang trong giai đoạn điều tra.

