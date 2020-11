Tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi lấp vụ sạt lở ở Bắc Trà My

Thông tin mới nhất vụ sạt lở sạt lở núi gần thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), sáng ngày 16/11, Thượng tá Trần Cao Thái - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My thông tin, lúc 10 giờ sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, quê huyện Thăng Bình).



Thi thể ông Huỳnh Văn Hạ được tìm thấy tại khu hạ lưu miệng cống, mương thoát nước qua đường dưới hiện trường vụ sạt lở. Hiện, thi thể nạn nhân đang được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân. Ảnh: Báo Quảng Nam

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/11, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 3, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Thời điểm này, ông Hạ cùng 8 người khác dọn đường để di chuyển qua điểm sạt lở trên thì bị lượng đất đá lớn từ trên núi tràn xuống qua khu vực này kéo dài đến cả trăm mét. Nhiều người đã tháo chạy nhưng do sạt lở nhanh khiến ông Hạ mất tích nghi bị vùi lấp, 2 người khác bị thương.

Sau đó, lực lượng tại chỗ của xã và các lực lượng cứu hộ của huyện đã có mặt ngay tại hiện trường vụ sạt lở gần thủy điện Sông Tranh 2 để đào bới, tìm kiếm. Xe cấp cứu, y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cũng được huy động khẩn cấp đến hiện trường phục vụ cứu người bị nạn. Người bị thương nặng đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Ngoài ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, quê huyện Thăng Bình) mất tích khi đó, hai nạn nhân bị thương nặng gồm ông Đoàn Ngọc Hùng (thị trấn Trà My, Bắc Trà My) bị gãy 2 chân và ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP Tam Kỳ) bị thương vùng cổ. Tại hiện trường ghi nhận có nhiều xe máy của người dân bị vùi lấp, trượt dọc theo tuyến mương nước.

Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Hạ trong vụ sạt lở trên.

