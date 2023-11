Tìm thấy phi công dù lượn bị rơi xuống rừng già ở Lai Châu

Ngày 29/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng Công an huyện Tân Uyên phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân vừa tìm kiếm, cứu được phi công dù lượn gặp nạn và bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên. Khoảng 20h10 ngày 28/11, Công an huyện Tân Uyên nhận được điện thoại của Hội viên Hội dù lượn TP Hà Nội về việc một phi công dù lượn gặp nạn trong quá trình thực hiện nội dung bay đường trường.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sơ cứu cho phi công dù lượn gặp nạn.

Nạn nhân là anh Ngô Văn Đội (SN 1993, trú tại Khu 9, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Lực lượng chức năng nhận định khu vực phi công gặp nạn có độ cao khoảng 1.500-1.600m, là vùng nương thảo quả bản Hua Pầu, cách thị trấn 7km. Khu vực này sóng điện thoại chập chờn, đường mòn trong rừng già rất khó đi.

Công an huyện Tân Uyên huy động 25 cán bộ cảnh sát có kinh nghiệm leo núi và thông thạo địa bàn, phối hợp với Trạm y tế, UBND thị trấn, người dân bản Hua Pầu xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Sau 5 giờ đồng hồ băng rừng tìm kiếm, lúc 1h25 ngày 29/11, tổ công tác cứu hộ đã tìm thấy anh Đội tại một nương thảo quả thuộc khu vực rừng đầu nguồn Hoàng Liên thuộc bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên. Nạn nhân bị vỡ xương quai hàm, mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết giá rét vùng núi cao.

Cán bộ y tế sơ cứu các vết thương tại chỗ, sau đó tổ cứu hộ đưa anh Đội vượt đường mòn qua thác ba tầng về Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu, điều trị. Sáng 29/11, đại diện lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn Tân Uyên đã tới Trung tâm y tế thăm hỏi động viên anh Đội, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm một số đồ đạc, tài sản của anh Đội bị thất lạc khi gặp nạn.