Bắc Giang: Cứu nam thanh niên mặt chảy nhiều máu gặp nạn dưới đầm

Ngày 16/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 3h00 sáng cùng ngày, trên đường công tác qua địa phận thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Tổ công tác của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang do Thiếu tá Nguyễn Văn Tuyến - Phó Trưởng phòng làm Tổ trưởng đã phát hiện dưới đầm nước ven đường có ánh đèn phát ra; thấy có dấu hiệu bất thường; Tổ công tác đã xuống xe để kiểm tra.

Nam thanh niên mặt chảy nhiều máu gặp nạn dưới đầm nước được lực lượng chức năng giải cứu.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện 1 nam thanh niên nằm dưới nước, bên cạnh là xe mô tô; trên cơ thể thanh niên này có nhiều thương tích, chảy nhiều máu; toàn thân rét run và trạng thái tinh thần không tỉnh táo.

Tổ công tác đã phối hợp cùng với người dân đi qua đường nhanh chóng đưa người này lên và liên hệ với lực lượng Công an xã đưa nạn nhân đi bệnh viện. Nạn nhân sau đó, được điều trị tại cơ sở y tế huyện Việt Yên.