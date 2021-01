Tìm thấy nữ sinh Hải Phòng ở Vĩnh Long: Điểm loạt vụ mất tích "bí ẩn"

Nữ sinh lớp 9 Hải Phòng mất tích sau 21 ngày được tìm thấy: Hơn 20 ngày trước, em N.T.M.D. (SN 2006), học sinh lớp 9 trường THCS Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) để lại lá thư cho gia đình và bất ngờ bỏ nhà đi mất tích khiến người thân, bố mẹ hoang mang. Ngày 4/1, Công an xã Quốc Tuấn cho biết, nữ sinh D. sau hơn 20 ngày mất tích đã được tìm thấy ở TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Người thân đã đi máy bay vào Vĩnh Long để đón em D. về. Gia đình tìm thấy nữ sinh "mất tích" ở cách nhà hơn 100km: Sáng 1/12/2020, con gái chị Nguyễn Thị Giang (SN 1978, trú xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) là Mai Thị Khánh H. (SN 2007, học lớp 8, trường THCS Hoa Sơn) đạp xe chở em gái đi học. Tuy nhiên, cháu H. sau đó không đến trường mà trở về nhà cất xe đạp rồi bỏ đi mất tích. Sau 2 ngày đăng tìm kiếm, đến sáng 3/12/2020 chị Giang đã tìm thấy cháu H. ở thành phố Vinh, cách nhà hơn 100km. Chị Giang sau đó đã cùng người thân xuống thành phố Vinh để đón con về nhà. Nữ sinh 13 tuổi mất tích được tìm thấy trong căn nhà hoang: Chiều 27/11/2020, anh Bùi Phong Du (bố Ngọc A., sinh năm 1979, trú phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết không tìm thấy con gái của mình. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp khu vực nhưng không có kết quả. Ngày 2/12, Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị và gia đình đã tìm thấy nữ sinh này tại ngôi nhà hoang ở khu đô thị Xuân Lãm (phường Trưng Vương) vào chiều 1/12/2020. Nữ sinh lớp 11 ở Bắc Ninh mất tích 5 ngày được tìm thấy tại Nghệ An: Khoảng 18h ngày 25/10/2020, cháu N. T. H. C. (học sinh lớp 11, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xin gia đình đi học thêm tiếng Hàn nhưng sau đó không thấy về nhà, đến ngày 28/10/2020, gia đình không liên lạc được với cháu nên rất lo lắng và đã đến Công an huyện Yên Phong trình báo. Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào cuộc tìm kiếm cháu C., cơ quan công an đã phát hiện nữ sinh này ở Nghệ An. Nữ sinh chia sẻ về quê bạn ở Nghệ An để chơi. Nữ sinh được tìm thấy sau 5 ngày mất tích: Khoảng 6h30 sáng 22/10/2020, cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003, học lớp 10A8, Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc) được em trai chở đến trường để học. Tuy nhiên, nữ sinh không vào lớp mà bặt vô âm tính suốt 5 ngày. Chiều 26/10/2020, người dân phát hiện cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003) ở phía sau khu đồi thuộc thôn Đồng Thanh, gần UBND xã. Khi đó, tinh thần của nữ sinh có biểu hiện hốt hoảng, định chạy trốn. Người dân đã hô hoán nhiều người đuổi theo, giữ được cháu Trang và đưa về Trạm Y tế xã để trấn an tinh thần, sau đó đưa về nhà. Sau nhiều ngày mất tích, 2 nữ sinh lớp 8 và lớp 9 báo đang ở cách nhà 300km: Sáng 1/6/2020, 2 nữ sinh Trần Thị Hải Yến (SN 2006, trú thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm; học sinh lớp 8) và nữ sinh Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 2005, trú thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm; học sinh lớp 9) đi đến trường học. Trưa cùng ngày, 2 nữ sinh này về nhà thì sau đó đi khỏi nhà và mất liên lạc. Trưa 4/6/2020, 2 nữ sinh Yến và Trinh đã liên lạc về với gia đình và nói đang ở Hà Nội tìm việc làm thêm. 2 nữ sinh này cho biết chiều nay sẽ trở về nhà. >>> Xem thêm video: Tìm thấy nữ sinh Tiền Giang mất tích ở Bến Tre. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nữ sinh lớp 9 Hải Phòng mất tích sau 21 ngày được tìm thấy: Hơn 20 ngày trước, em N.T.M.D. (SN 2006), học sinh lớp 9 trường THCS Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) để lại lá thư cho gia đình và bất ngờ bỏ nhà đi mất tích khiến người thân, bố mẹ hoang mang. Ngày 4/1, Công an xã Quốc Tuấn cho biết, nữ sinh D. sau hơn 20 ngày mất tích đã được tìm thấy ở TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Người thân đã đi máy bay vào Vĩnh Long để đón em D. về. Gia đình tìm thấy nữ sinh "mất tích" ở cách nhà hơn 100km: Sáng 1/12/2020, con gái chị Nguyễn Thị Giang (SN 1978, trú xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) là Mai Thị Khánh H. (SN 2007, học lớp 8, trường THCS Hoa Sơn) đạp xe chở em gái đi học. Tuy nhiên, cháu H. sau đó không đến trường mà trở về nhà cất xe đạp rồi bỏ đi mất tích. Sau 2 ngày đăng tìm kiếm, đến sáng 3/12/2020 chị Giang đã tìm thấy cháu H. ở thành phố Vinh, cách nhà hơn 100km. Chị Giang sau đó đã cùng người thân xuống thành phố Vinh để đón con về nhà. Nữ sinh 13 tuổi mất tích được tìm thấy trong căn nhà hoang: Chiều 27/11/2020, anh Bùi Phong Du (bố Ngọc A., sinh năm 1979, trú phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết không tìm thấy con gái của mình. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp khu vực nhưng không có kết quả. Ngày 2/12, Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị và gia đình đã tìm thấy nữ sinh này tại ngôi nhà hoang ở khu đô thị Xuân Lãm (phường Trưng Vương) vào chiều 1/12/2020. Nữ sinh lớp 11 ở Bắc Ninh mất tích 5 ngày được tìm thấy tại Nghệ An: Khoảng 18h ngày 25/10/2020, cháu N. T. H. C. (học sinh lớp 11, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xin gia đình đi học thêm tiếng Hàn nhưng sau đó không thấy về nhà, đến ngày 28/10/2020, gia đình không liên lạc được với cháu nên rất lo lắng và đã đến Công an huyện Yên Phong trình báo. Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào cuộc tìm kiếm cháu C., cơ quan công an đã phát hiện nữ sinh này ở Nghệ An. Nữ sinh chia sẻ về quê bạn ở Nghệ An để chơi. Nữ sinh được tìm thấy sau 5 ngày mất tích: Khoảng 6h30 sáng 22/10/2020, cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003, học lớp 10A8, Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc) được em trai chở đến trường để học. Tuy nhiên, nữ sinh không vào lớp mà bặt vô âm tính suốt 5 ngày. Chiều 26/10/2020, người dân phát hiện cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2003) ở phía sau khu đồi thuộc thôn Đồng Thanh, gần UBND xã. Khi đó, tinh thần của nữ sinh có biểu hiện hốt hoảng, định chạy trốn. Người dân đã hô hoán nhiều người đuổi theo, giữ được cháu Trang và đưa về Trạm Y tế xã để trấn an tinh thần, sau đó đưa về nhà. Sau nhiều ngày mất tích, 2 nữ sinh lớp 8 và lớp 9 báo đang ở cách nhà 300km: Sáng 1/6/2020, 2 nữ sinh Trần Thị Hải Yến (SN 2006, trú thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm; học sinh lớp 8) và nữ sinh Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 2005, trú thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm; học sinh lớp 9) đi đến trường học. Trưa cùng ngày, 2 nữ sinh này về nhà thì sau đó đi khỏi nhà và mất liên lạc. Trưa 4/6/2020, 2 nữ sinh Yến và Trinh đã liên lạc về với gia đình và nói đang ở Hà Nội tìm việc làm thêm. 2 nữ sinh này cho biết chiều nay sẽ trở về nhà. >>> Xem thêm video: Tìm thấy nữ sinh Tiền Giang mất tích ở Bến Tre. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.