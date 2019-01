Tiết lộ: Hưng “kính” từng xin vào viện trước khi bị bắt

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ án “bảo kê” tại chợ đầu mối Long Biên, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ba bị can khác cũng bị bắt giam liên quan đến vụ án này, gồm: Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn"), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao") và Lê Thanh Hải (tức Hải "gió").

Hưng “kính” từng xin vào viện trước khi bị bắt. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết trong số các bị can trên, Hưng “kính” là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 tại chợ Long Biên, bốn người còn lại là nhân viên. Trong đó, Hưng từng có hai tiền án, một tiền sự, trước đây từng tham gia bốc xếp lại chợ Đồng Xuân. Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương cũng đều từng có một tiền án. Theo Đại tá Viện, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của một số tiểu thương về việc nhóm của Hưng lợi dụng Ban quản lý chợ giao cho việc bốc xếp đã có những hành vi cưỡng ép họ nộp tiền, thậm chí không bốc xếp cũng phải nộp tiền, số tiền từ 250.000 đến 300.000 đồng/chiếc xe. Tiểu thương nào không nộp sẽ bị gây khó khăn, thậm chí là đe dọa. Quá trình điều tra, công an đã bí mật lập hòm thư tố giác, kêu gọi bà con tiểu thương phát động phong trào quần chúng nhưng cơ bản họ đều sợ bị trả thù. Cùng đó, Hưng cũng có rất nhiều thủ đoạn, dùng ảnh hưởng của các người khác…, khiến công tác điều tra mất rất nhiều thời gian. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đặc biệt, các đối tượng cưỡng đoạt của tiểu thương nhưng không có biên nhận gì, khi được công an gọi lên, các đối tượng đều nói đó là thỏa thuận giữa hai bên; cơ quan điều tra phải giám định âm thanh trong các clip thu thập được… Hiện tại, công an đã chứng minh được số tiền nhóm đối tượng cưỡng đoạt là hơn 17 triệu đồng.

Đáng chú ý, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết vài tuần trước khi có quyết định khởi tố, Hưng “kính” còn xin vào nằm viện với lý do để ghép nội tạng. Điều này càng cho thấy sự ma mãnh của bị can này.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam phát phóng sự về tình trạng “ bảo kê” tại chợ Long Biên . Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hóa, tiểu thương phải đóng tiền bảo kê khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Có người cho biết đã đóng theo năm với số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Cũng theo phóng sự trên, chợ Long Biên là chợ đầu mối hoa quả với hơn 1.000 hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 300 hộ thường xuyên cần chỗ đỗ ô tô. Ban quản lý chợ chỉ thu vé vào cổng từ 15.000 đến 60.000 đồng/lượt, tuy nhiên những người bảo kê kiếm được số tiền gấp nhiều lần.

Ngay sau đó, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc giao giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ phản ánh trên.

Văn bản hỏa tốc do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ngày 21/9 nêu rõ: Ngày 20/9, chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam có phát phóng sự Phức tạp hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên.

Phóng sự này phản ánh hoạt động bảo kê đang diễn ra công khai tại chợ Long Biên (quận Ba Đình). Theo đó, để có thể tồn tại buôn bán, tiểu thương sẽ phải đóng tiền bến bãi, nếu không sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng.

“Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/9/2018; thông tin trả lời báo chí theo quy định” - văn bản này nhấn mạnh.

Ngày 1/10, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản.