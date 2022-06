Tiền Giang: Xe khách giường nằm rơi bánh, hành khách hú vía

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 6h ngày 9/6, xe giường nằm BS 51B - 409.47 do tài xế Lê Bảo Khanh (45 tuổi, ngụ H.Tân Hồng, Đồng Tháp) điều khiển chở nhiều hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ TP HCM về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Long An, H.Châu Thành (Tiền Giang), bánh sau phía bên tài xế của xe giường nằm bất ngờ văng ra ngoài, lăn vào nhà một nhà dân ven đường.

Sau khi xảy ra sự cố, gầm xe bị cày xuống đường làm giao thông ùn ứ. Nhiều hành khách và người dân ven đường một phen hú vía.

Bước đầu, tài xế Khanh cho hay, xe khởi hành từ Bình Dương đi về Đồng Tháp, nhưng đến đoạn đường trên thì gặp sự cố. Rất may không có ai bị thương.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã kịp thời có mặt phối hợp Công an xã Long An điều tiết giao thông và hỗ trợ tài xế xe giường nằm khắc phục sự cố.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xe giường nằm bốc cháy dữ dội, hành khách bỏ của tháo chạy: