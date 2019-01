Tiền 2 USD in hình con heo đắt như tôm tươi trước Tết Kỷ Hợi 2019

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán 2019, những ngày này, các cửa hàng bán tiền lưu niệm trên cả nước đang rao bán rầm rộ các tờ tiền có in hình con heo - linh vật của năm mới 2019. Tiền lưu niệm là tờ tiền đặc biệt do ngân hàng của một số nước trên thế giới in ấn và phát hành nhằm phục vụ nhu cầu quà tặng của người dân. Phiên bản tiền lưu niệm Tết Nguyên đán thường được in hình linh vật của năm mới và trang trí bắt mắt. Anh Chính, chủ một cửa hàng bán tiền lưu niệm đã gần 6 năm ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trong các loại tiền lưu niệm dịp Tết, tờ 2 USD của Mỹ luôn là tờ tiền được nhiều người săn đón nhất. Tờ 2 USD in hình heo năm nay cửa hàng anh đang bán đắt như tôm tươi. Sau các phiên bản 2 USD in hình con dê, con khỉ và con gà của những năm trước thì năm nay, tờ 2 USD tiếp tục được Bộ Tài chính Mỹ cho ra mắt phiên bản in hình con heo để người dân các nước Châu Á mua sưu tầm hoặc lì xì nhau ngày Tết. Tờ 2 USD phiên bản Tết Kỷ Hợi 2019 có mặt trước được trang trí bằng các màu vàng, đỏ bắt mắt và hình heo được in mạ vàng lấp lánh hai bên, khi nghiêng dưới nhiều góc độ sẽ thấy hình heo phát ra những màu sắc khác nhau. Mặt sau tờ tiền được giữ nguyên với hình bức họa "Declaration of Independence” (Tuyên ngôn độc lập), trong hình là 42 đời Tổng thống Mỹ. Tờ 2 USD in hình heo hiện tại có giá lên đến 350.000 đồng, thậm chí gần Tết, giá có thể tăng cao hơn. Đi kèm với mỗi tờ tiền là một bộ gồm cả bao da, phong bao lì xì và thẻ chứng nhận tiền lưu niệm thật do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Để thuận lợi cho khách hàng, những tờ 2 USD in hình heo được anh Chính và các nhân viên trong cửa hàng lồng sẵn vào bao da cùng giấy chứng nhận. Tiền sau khi bọc cẩn thận sẽ được bày trên kệ, chờ đem bán. Ngoài tờ 2 USD in hình heo của Mỹ còn có nhiều tờ tiền lưu niệm in hình heo của các nước khác như tờ 50 Kamberra của Australia có giá khoảng 100.000 đồng. Đồng xu mạ vàng và bạc có xuất xứ từ Australia với mặt trước in hình heo, mặt sau in hình nữ hoàng Elizabeth II. Tờ tiền 100 Patacas và 10 Patacas in hình heo của Macao. Đặc biệt, 2 tờ tiền lưu niệm của Macao khi soi dưới đèn cực tím của máy soi tiền sẽ có hàng trăm ký tự phát sáng để giúp người mua tránh mua phải hàng giả. Tờ tiền 20 Kina của Papua New Guinea với hình con heo rừng, giá bán 50.000 đồng/tờ. Đây là tờ tiền được phát hành để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ngân hàng Papua New Guinea

tết Nguyên đán 2019, những ngày này, các cửa hàng bán tiền lưu niệm trên cả nước đang rao bán rầm rộ các tờ tiền có in hình con heo - linh vật của năm mới 2019. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến, những ngày này, các cửa hàng bán tiền lưu niệm trên cả nước đang rao bán rầm rộ các tờ tiền có in hình con heo - linh vật của năm mới 2019. Tiền lưu niệm là tờ tiền đặc biệt do ngân hàng của một số nước trên thế giới in ấn và phát hành nhằm phục vụ nhu cầu quà tặng của người dân. Phiên bản tiền lưu niệm Tết Nguyên đán thường được in hình linh vật của năm mới và trang trí bắt mắt. Anh Chính, chủ một cửa hàng bán tiền lưu niệm đã gần 6 năm ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trong các loại tiền lưu niệm dịp Tết, tờ 2 USD của Mỹ luôn là tờ tiền được nhiều người săn đón nhất. Tờ 2 USD in hình heo năm nay cửa hàng anh đang bán đắt như tôm tươi. Sau các phiên bản 2 USD in hình con dê, con khỉ và con gà của những năm trước thì năm nay, tờ 2 USD tiếp tục được Bộ Tài chính Mỹ cho ra mắt phiên bản in hình con heo để người dân các nước Châu Á mua sưu tầm hoặc lì xì nhau ngày Tết. Tờ 2 USD phiên bản Tết Kỷ Hợi 2019 có mặt trước được trang trí bằng các màu vàng, đỏ bắt mắt và hình heo được in mạ vàng lấp lánh hai bên, khi nghiêng dưới nhiều góc độ sẽ thấy hình heo phát ra những màu sắc khác nhau. Mặt sau tờ tiền được giữ nguyên với hình bức họa "Declaration of Independence” (Tuyên ngôn độc lập), trong hình là 42 đời Tổng thống Mỹ. Tờ 2 USD in hình heo hiện tại có giá lên đến 350.000 đồng, thậm chí gần Tết, giá có thể tăng cao hơn. Đi kèm với mỗi tờ tiền là một bộ gồm cả bao da, phong bao lì xì và thẻ chứng nhận tiền lưu niệm thật do Bộ Tài chính Mỹ phát hành. Để thuận lợi cho khách hàng, những tờ 2 USD in hình heo được anh Chính và các nhân viên trong cửa hàng lồng sẵn vào bao da cùng giấy chứng nhận. Tiền sau khi bọc cẩn thận sẽ được bày trên kệ, chờ đem bán. Ngoài tờ 2 USD in hình heo của Mỹ còn có nhiều tờ tiền lưu niệm in hình heo của các nước khác như tờ 50 Kamberra của Australia có giá khoảng 100.000 đồng. Đồng xu mạ vàng và bạc có xuất xứ từ Australia với mặt trước in hình heo, mặt sau in hình nữ hoàng Elizabeth II. Tờ tiền 100 Patacas và 10 Patacas in hình heo của Macao. Đặc biệt, 2 tờ tiền lưu niệm của Macao khi soi dưới đèn cực tím của máy soi tiền sẽ có hàng trăm ký tự phát sáng để giúp người mua tránh mua phải hàng giả. Tờ tiền 20 Kina của Papua New Guinea với hình con heo rừng, giá bán 50.000 đồng/tờ. Đây là tờ tiền được phát hành để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ngân hàng Papua New Guinea