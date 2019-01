Những phong bao lì xì độc, lạ Tết Kỷ Hợi khiến khách phát sốt

“Cơn sốt” các chiến binh áo đỏ

Giữa tháng 12, khi Đội tuyển Việt Nam sắp bước vào trận chung kết giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, rất nhiều mẫu lì xì in hình các “chiến binh áo đỏ” đã được tung ra thị trường.

Không chỉ là kinh doanh, các mẫu lì xì được người ta truyền tay nhau như một cách để động viên, cổ vũ Đội tuyển Việt Nam “trước giờ G”.

Lì xì in hình Đội tuyển Việt Nam trở thành sản phẩm "hot" trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: MXH

Ngay sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup, lì xì in hình đội tuyển, các cầu thủ nổi tiếng đã được kinh doanh rầm rộ trên các shop online và trở thành một trong những sản phẩm đắt hàng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chất hơn nữa, có phong bao lì xì in hình cầu thủ và những câu nói khiến người nhận phải nhớ mãi:

“Việt Nam vô địch!”, “Việt Nam chiến thắng!”

"Tôi đang mặc chiếc áo có cờ Việt Nam và tôi thấy mình phải có trách nhiệm tuyệt đối với lá cờ ấy dù tôi là người Hàn Quốc".

“Anh không ngại lì xì chỉ cần lý do thôi”, “Quan trọng là thần thái”…

Theo quảng cáo của người bán thì loại lì xì này có chất liệu giấy Kraft Nhật cứng cáp, sang trọng. Giá của lì xì “độc” này khá dễ chịu, từ 20 – 25.000 đồng/ 10 bao.

Kiếm chục triệu nhờ buôn lì xì

Còn một tháng nữa mới tới Tết âm lịch nhưng hiện thị trường lì xì đã vô cùng sôi động. Ngoài lì xì in hình Đội tuyển Việt Nam, các mẫu lì xì Tết trên thị trường năm nay được đánh giá đẹp sang chảnh.

Ngoài bao lì xì bắt “trend” năm Kỷ Hợi in hình chú lợn ngộ ngĩnh, hình các cầu thủ Việt Nam, thị trường lì xì có rất nhiều loại có thiết kế hiện đại dựa trên đề tài Tết truyền thống như bánh chưng xanh, hoa đào, mai…với các khẩu hiệu ngộ nghĩnh như : “Tết Kỷ Hợi là không chờ đợi”, “Quẹo trái gặp phú quý, rẽ phải gặp an khang”…Thậm chí có nơi bán cả lì xì in hình chăn con công thời xưa rất độc đáo.

Khảo sát nhiều shop online, chúng tôi nhận được báo giá sỉ rẻ nhất là 350 đồng/ chiếc. Giá nhập lẻ từ 700 - 850 đồng/ chiếc.

Chủ một xưởng in lì xì tại Hải Phòng cho biết, ngoài chất liệu giấy Kraft Nhật, li xì chất liệu couche lụa 200gms (năm ngoái là 160gms), in offset 6 màu, đảm bảo độ tươi tắn, sắc nét của mực in, giá lẻ 40.000 đồng/ 12 chiếc sẽ khiến “thượng đế” không thể chê bai điều gì.

“Năm nay dự đoán thị trường lì xì tăng trưởng đến 40% so với năm ngoái bởi có nhiều mẫu hiện đại, trang nhã, bắt tren năm hợi, các câu nói nổi tiếng và đội tuyển Việt Nam. Các mối buôn lì xì bên mình cũng chục triệu tiêu tết”, chủ xưởng “bật mí”.

Từ việc đi buôn “thứ con con” này, bằng sự nhanh nhạy, chủ shop online có thể kiếm “một vốn bốn lời” trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, chủ xưởng lì xì này cũng khuyến cáo các mối buôn hãy thật tinh ý để phát hiện lì xì hàng "lởm", giấy chất lượng xấu, khiến lì xì Tết trở nên "kém sang".