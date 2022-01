Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng không ăn chặn từ thiện: “Giấc mơ” không thật… có vu khống?

Mới đây, Cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an vừa có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến việc một số nghệ sĩ bị tố “ăn chặn” tiền từ thiện. Theo đó, quá trình xác minh, C02 xác định ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội. Do đó, C02 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng xác định việc giải quyết của Bộ Công an là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Trước đó, cuối năm 2021, Công an TP Hồ Chí Minh cũng xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện, sau đó chậm giải ngân và không khởi tố vụ án liên quan đến việc nghệ sĩ bị 4 người tố cáo chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện. Trận bão lũ năm 2020 tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề, nhiều người dân lâm cảnh màn trời, chiếu đất. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, ca sĩ Thủy Tiên đứng lên kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung với số tiền gần 180 tỷ đồng và nhiều ngày đội mưa gió, vượt nước lũ trao tiền, quà tận tay người dân. Các nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng…cũng đứng ra quyên góp ủng hộ người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, các nghệ sĩ lần lượt vướng vào scandal liên quan chuyện công khai thu chi, sao kê khi làm từ thiện miền Trung. Nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chậm giải ngân số tiền gần 14 tỷ đồng, trong khi đó, có người livestream đề cập đến “giấc mơ” Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ đồng nhưng đã "ăn chặn" số tiền không nhỏ trong số đó. Đàm Vĩnh Hưng cũng bị “mơ” kêu gọi được số tiền thiện nguyện gấp nhiều lần con số 1,8 tỷ công bố. Dư luận đặt câu hỏi, khi các nghệ sĩ được minh oan, những người tố sai sự thật, những người livestream có hành vi nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các nghệ sĩ sẽ được xử lý thế nào? Đặc biệt người “mơ giấc mơ không có thật” về việc một số nghệ sĩ ăn chặn từ thiện có bị xử lý. Bởi giấc mơ không đúng được công khai đến nhiều người đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự, các mối quan hệ, hình ảnh của nghệ sĩ. Cụ thể, thời gian qua, nữ doanh nhân Phương Hằng đã nhiều lần livestream trên mạng xã hội để nói về việc kêu gọi, quyên góp tiền làm từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ, như: Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... Nghệ sĩ Hoài Linh sau đó đã đăng tải video giải thích việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng do dịch bệnh, bận việc nên chưa đi trao tiền được. Nam nghệ sĩ sau đó đã trao hết 15,4 tỷ đồng quyên góp, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ thêm 500 triệu đồng tiền cá nhân. Ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành lần lượt lên tiếng khi bị cho là đã thiếu minh bạch thu chi trong hoạt động kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện. Đồng thời công khai sao kê thu chi số tiền quyên góp từ thiện hỗ trợ người dân miền Trung. Các nghệ sĩ, ca sĩ trên cũng đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống. Mới đây, ngày 23/1, sau khi được minh oan, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải video cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc, để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua. Đồng thời cho biết, bản thân đã bị tổn thương nặng nề, căng thẳng, áp lực thậm chí có cả sự mất mát về bạn bè. Nam ca sĩ khẳng định, những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà nam ca sĩ phải chịu đựng thời gian qua. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội, với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Bộ Công an, người tố giác nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan điều tra. Trường hợp thủ trưởng cơ quan điều tra xác minh và vẫn giữ nguyên kết quả giải quyết, người tố giác được quyền khiếu nại sang viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì đây sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng, vụ việc chính thức kết thúc, trừ trường hợp người tố giác có các chứng cứ mới để chứng minh sai phạm của người bị tố giác. Với người bị tố giác, cụ thể là các nghệ sĩ, những người này có quyền đề nghị cơ quan điều tra xem xét hành vi vu khống của người đã tố giác họ. Nếu các nghệ sĩ có đơn, cơ quan điều tra sẽ thụ lý xem xét để giải quyết xác minh tin báo theo quy định pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người tố cáo biết rõ việc tố giác là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin, bịa chuyện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của các nghệ sĩ thì có dấu hiệu của tội vu khống, quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015. >>> Mời độc giả xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện".

