Tin nóng 23/1: Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan

Bộ Công an kết luận vụ từ thiện của Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Huỳnh Trấn Thành (nghệ Trấn Thành), Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ 2020. Bắt giữ đối tượng trốn trong nhà với nhiều súng đạn: Đối tượng bị bắt là Tráng A Thào, (SN 1963, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Công an đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng K59 có 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế, 5,9 triệu tiền Việt Nam và một số tang vật liên quan khác. Thào là đối tượng đang bị truy nã. Nữ quái cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng: Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đáng chú ý, nhóm đối tượng trên do Nguyễn Thị Thanh Hường - tức “Hường họ” (SN 1978, trú tại Tây Hồ) cầm đầu. Để chiêu mộ “tay chân” là những gã đàn ông có tiền án, tiền sự, Hường trả công bằng ma túy và tiền rất hậu hĩnh. Lừa gần 100 tỷ của cựu cán bộ phòng TN&MT: Nguyễn Lê Giang (SN 1985, TP Thanh Hoá) cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường (UBND TP Thanh Hoá) bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 97 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân thông qua thủ đoạn lừa họ chi tiền "mua suất đất ngoại giao". Vợ lên kế hoạch cùng nhân tình sát hại chồng: Hơn 1 năm trước, khi Tẩn Ú Mẩy (33 tuổi) bị chồng là Phàn Vần K (41 tuổi, trú tại bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) đánh, thường gọi điện tâm sự với Phàn Sần Tông (33 tuổi, ở bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San). Hai người rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và chung sống như vợ chồng. Sau đó, Tông và Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch giết K. Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự Tông để điều tra về hành vi giết người và đang truy bắt đối tượng Mẩy. Bắt người bố dùng dao gây thương tích cho 2 con nhỏ: Do mâu thuẫn, bức xúc với vợ, Nguyễn Văn Mạnh (35 tuổi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) dùng dao gây thương tích cho 2 con nhỏ rồi tự cứa vào cổ mình tự vẫn. Rất may cả 3 người đều chỉ bị thương tích nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Công an huyện Quỳnh Phụ đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạnh. Khởi tố bị can, tạm giam nữ sinh đầu độc cha ruột bằng chất độc Xyanua: Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa - sinh viên năm 3, ngành Luật tại một trường đại học trên địa bàn TPHCM) bị xác định là người giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) bằng chất độc Xyanua. Làm rõ vụ tài xế xe cứu hộ bị lừa mất xe của khách: Anh Th. tài xế xe cứu hộ của Công ty cứu hộ giao thông 118 TG trình báo Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) về việc bị nhóm người lừa lấy mất chiếc ô tô của khách do anh đang chở trên cao tốc TPHCM – Trung Lương. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang điều tra, xác minh vụ việc. Video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT

