Thực hư tin đồn Khá “Bảnh” bị đâm chết trong trại giam

Mạng xã hội tung tin Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") chết trong trại giam vào tối 20/12. Nghi can gây ra cái chết được cộng đồng mạng đồn thổi là một phạm nhân 55 tuổi vừa mới vào trại giam. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng thông tin trên chỉ là "tin vịt" vì Khá "Bảnh" vẫn ổn. Được biết, sau phiên tòa, Khá "Bảnh" được chuyển về trại giam Hoàng Tiến ở H.Chí Linh (Hải Dương) để chấp hành án. Sáng 21/12, liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương, cơ quan này cho biết chưa nhận được thông tin hay báo cáo nào về việc phạm nhân tử vong. Ngoài ra, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định không có chuyện Khá "Bảnh" tử vong trong trại giam như thông tin đồn đoán trên mạng xã hội. Thậm chí, người thân Khá "Bảnh" cũng bác thông tin này. Trước đó, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã tuyên phạt Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù do Tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù. Mức án này nằm trong khung hình phạt đề nghị 10-11 năm tù của VKSND thị xã Từ Sơn. Khá "Bảnh" được chuyển về trại giam Hoàng Tiến ở H.Chí Linh (Hải Dương) để chấp hành án. Khá "Bảnh" là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em ở xã Tam Sơn. Năm 17 tuổi, Khá bị đưa vào trại giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Sau hai năm giáo dục cải tạo, Khá trở về nhà làm tự do, 20 tuổi kết hôn với cô gái cùng xã. Bốn năm sau, anh ta ly dị và tiếp tục cuộc sống phiêu bạt. Khá "Bảnh" nổi lên trên mạng xã hội như một giang hồ mạng. Khá nổi tiếng với những clip như dạy đàn em không đánh bạc, dạy cách sống... trên kênh Youtube gần 2 triệu Subcrible, nhân vật này từng tuyên bố “5 tỷ cũng không bán kênh”. Tuy nhiên, bản thân Khá lại là người thường xuyên vi phạm pháp luật như chơi ma túy, tổ chức đánh bạc... Nghịch lý là một nhân vật có tiền án, tiền sự, từng vào tù ra tội với các tội danh đánh bạc, sử dụng ma túy như Khá “Bảnh” khi khoe những “chiến tích” bất hảo trên mạng xã hội không những không bị tẩy chay, lên án, mà lại tạo được sức hút rất lớn của cộng đồng mạng, sự hùa theo của đám đông thanh niên, học sinh. Hình ảnh Khá "Bảnh" được các em học sinh chào đón như thần tượng khiến nhiều người khó hiểu. Khá "Bảnh" đốt xe, khoe tiền và những hành động lệch chuẩn văn hóa, đạo đức, trái pháp luật Sau khi bị tòa tuyên án, Khá "Bảnh" đã từng chia sẻ: "Mình muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ, thời gian vừa qua yêu mến mình, nếu còn đi học hãy học hành cho tốt, đừng đi theo con đường của mình, đừng vi phạm pháp luật như Bảnh bây giờ. Mấy năm nữa Bảnh về, Bảnh sẽ trở thành một con người tuyệt vời để mọi người nhìn vào, chứ không phải người được biết tới bởi quá khứ bất hảo".

