Khá Bảnh có được giảm án dịp Tết Nguyên đán 2021?

Theo Luật thi hành án hình sự 2010 và Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ) tại Điều 5 (Thông tư liên tịch) có quy định “Thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 03 (ba) đợt, vào các dịp: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc khánh (2/9) và Tết Nguyên đán.

Trước đó, ngày 13/11/2020, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên án Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi) mức án 4 năm tù tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ tháng 4/2019. Ngoài số tiền phạt truy thu gần 5 tỷ đồng, Ngô Bá Khá còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng.



Như vậy, từ thời điểm Khá thi hành án đến nay đã được 20 tháng. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2021 đang đến gần, nhiều người đặt câu hỏi giang hồ mạng Khá Bảnh có nằm trong diện được xem xét giảm án trong đợt Tết Tân Sửu 2021 không?

Theo quy định tại Điều 58, Điều 59 của Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 có quy định như sau: “Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên, khoản 2 quy định: Người bị kết án phạt tù, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù, tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống, mười hai năm đối với tù chung thân. Còn Luật đặc xá năm 2018, Điều 11. Điều kiện của người được đề nghị đặc xá, khoản 1. Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây: b) Đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần ba thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù.



Như vậy, đối chiếu theo các quy định pháp luật thì Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) chưa đủ điều kiện để xem xét giảm án lần đầu vì chưa đủ thời gian chấp hành án phạt tù (ít nhất là một phần ba thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn) cũng không thuộc trường hợp được đặc xá trong đợt Tết Nguyên đán 2021.



Trước đó, theo cáo trạng Khá thuê Quang và Hội để giúp anh ta vận hành nhóm tổ chức ghi lô, đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và “thư ký đề” liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá "Bảnh" để giao dịch số lô, đề với Khá.





Người chơi lô, đề tự chọn 2 số để dự đoán có trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt hoặc giải nhất trong kết quả xổ số Miền Bắc hay không. Giải thưởng được trả sẽ gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua. Còn nếu đoán trùng 3 số cuối của giải đặc biệt, tiền thắng sẽ gấp 400 lần.



Khá quy định mọi giao dịch số lô, số đề hàng ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc (trước 18h15).





Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền họ đã bỏ ra mua. Còn khi người chơi trúng thưởng thì Khá trực tiếp hoặc thông qua "thư ký đề" của mình để trả thưởng.





Ngoài tổ chức đánh bạc, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Khá cùng Quý, An đã đánh bạc bằng hình thức nêu trên. Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu. Nhà chức trách cáo buộc Khá là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc.





Khá "Bảnh" có 3 tiền án, tiền sự về tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng"; nổi danh trên mạng xã hội với tên giang hồ mạng Khá "Bảnh". Khá "Bảnh" bắt đầu làm video có nội dung tục tĩu, giang hồ để đăng trên YouTube từ năm 2017, có gần 2 triệu người theo dõi. Thời gian đầu, Khá "Bảnh" được trả 7.000-8.000 USD/tháng do video có lượng người xem cao, có tháng đến gần 20.000 USD.





Theo Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, suốt nhiều năm tại địa phương, Khá bị đưa vào "danh sách đen" để quản lý do thuộc thành phần bất hảo, quan hệ xã hội phức tạp, thường gây mất trật tự cùng đám bạn lêu lổng.

Là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em ở xã Tam Sơn, năm 17 tuổi, Khá bị đưa vào trại giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Sau hai năm giáo dục cải tạo, Khá trở về nhà làm tự do, 20 tuổi kết hôn với cô gái cùng xã. Bốn năm sau, anh ta ly dị và tiếp tục cuộc sống phiêu bạt.



Khi mạng xã hội bùng nổ, Khá Bảnh từng khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip xấu, bẩn có nội dung về xã hội đen, chửi thề, dọa đánh nhau, khoe dùng ma túy... làm ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Đây là hiện tượng lệch chuẩn đáng báo động.





Sau những sai lầm mà Khá Bảnh gây ra, Khá đã phải trả giá cho hành động trái pháp luật của mình.









