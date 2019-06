Thực hư thông tin mất dấu nghi can vụ nữ sinh giao gà Điện Biên bị sát hại

Trao đổi với Đất Việt sáng 29/6, một lãnh đạo xã Thanh Nưa (H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, bị can Bùi Thị Kim Thu - người bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà đã tới trình báo với địa phương sau khi được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cho tại ngoại.

"Đối tượng Bùi Thị Kim Thu đã tới UBND xã trình diện. Tuy nhiên, Thu đang ở đâu thì tôi không nắm được. Căn nhà của vợ chồng Thu vẫn đang bị niêm phong. Lực lượng chức năng sẽ giám sát, quản lý chặt chẽ đối tượng này", lãnh đạo xã Thanh nưa cho biết thêm.

Trước đó, sáng 26/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan điều tra đã cho bị can Bùi Thị Kim Thu, vợ của Bùi Văn Công, là nghi phạm hiếp dâm, sát hại nữ viên sinh giao gà) được tại ngoại sau khi đã hết thời hạn tạm giam. Thu là nghi phạm được xác định có liên quan đến vụ án nữ sinh viên giao gà C.M.D bị sát hại vào đầu năm 2019 ở tỉnh này.

Theo đó, Công an Điện Biên đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Thu, đồng thời giao bị can cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi.

Đối tượng Thu. Ảnh: Internet.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, trước đó, bị can Thu bị khởi tố, tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm . Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tạm giam, đơn vị đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 26/6, lãnh đạo UBND xã Thanh Nưa và Công an xã Thanh Nưa cho biết, sau khi được tại ngoại, hiện nay, bị can Thu không có mặt ở địa phương, không về nơi ở tại đội 11, xã Thanh Nưa do căn nhà của 2 vợ chồng đối tượng này vẫn đang bị cơ quan chức năng niêm phong. Chính quyền địa phương cũng chưa nhận được văn bản thông báo nào về việc quản lý đối tượng Thu khi được tại ngoại nên không nắm được đối tượng đang ở đâu và sẽ quản lý như thế nào.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại được dư luận đặc biệt quan tâm, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã xác định Vì Văn Toán (SN 1982, ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có vai trò chủ mưu trong vụ nữ sinh viên C.M.D bị hiếp dâm, sát hại.

Cơ quan điều tra cho biết theo nhận định ban đầu, Bùi Văn Công (44 tuổi, trú đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) là người lên kế hoạch dụ Duyên đi giao gà để bắt cóc, cướp tài sản. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác các lời khai của các bị can khác cộng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra tỉnh Điện Biên đã chứng minh được vai trò chủ mưu của Vì Văn Toán trong vụ án.