Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Quý I/2022 và phương hướng năm 2022; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cuộc họp nhằm đánh giá, nhìn lại những việc Ninh Thuận đã làm được, những việc chưa làm được thời gian qua; phân tích nguyên nhân, xác định các định hướng, mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp lớn trong năm 2022 và thời gian tới. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, cần tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp hình hình địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VOV)

Thủ tướng Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ, điều rất quan trọng là tìm ra những đột phá từ điều kiện hiện nay để tỉnh phát triển nhanh nhưng bền vững, tự lực, tự cường đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình.

Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đạt được kết quả tích cực. Năm 2021 GRDP tăng 9% đứng thứ 4 cả nước, đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung - liên tục trong 3 năm 2019-2021.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: TTXVN)

Nông nghiệp tăng 5,98% xếp thứ 4 cả nước thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Công nghiệp và xây dựng tăng cao ở mức 23,67%, trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 43,11%. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm, quốc phòng an ninh, chủ quyền lãnh thổ được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Trong quý I năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển KTXH của Ninh Thuận có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP tăng 4,18%; sản xuất nông nghiệp tăng khá 6,24%; Điện sản xuất trong quý ước đạt 1.747 triệu kwh, tăng 0,8% so cùng kỳ; trong đó, điện năng lượng tái tạo chiếm 81,8%. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đang phục hồi rõ nét, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá, tăng 13,4%; khách du lịch đạt 26,9% so kế hoạch.

Về phòng chống dịch COVID-19, tỉnh chủ động theo sát tình hình, linh hoạt ứng phó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch. Địa phương bao phủ kịp thời vaccine cho người dân, qua đó, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.