Thủ tướng hoan nghênh các lực lượng xử lý vụ cháy tòa OCD Plaza

Thủ tướng Chính phủ mới có Công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đám cháy xảy ra tại OCD Plaza. Công điện nêu rõ hồi 9h43 phút ngày 12/3/2024, vụ cháy nhà cao tầng xảy ra tại khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đây là địa điểm kinh doanh tập trung đông người, dân cư đông đúc, nơi có số lượng rất lớn người và phương tiện qua lại, gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân.

Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy lan rộng, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn; tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm tập trung đông người, khu vực diễn ra các lễ hội .

