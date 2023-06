Thủ tướng Chính phủ kỷ luật buộc thôi việc cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam

Ngày 8/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Vũ Hồng Nam do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Nguyên Đại sứ Vũ Hồng Nam.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 30/12/2022 (ngày công bố Quyết định của Ban Bí thư) về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Trước đó, ngày 27/12/2022, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Hồng Nam bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Bí thư xác định cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông này còn có hành vi nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông Vũ Hồng Nam, theo Ban Bí thư, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao.

Ngày 22/12/2022, ông Nam bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, để điều tra về tội Nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Tại bản kết luận điều tra của Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra xác định các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, đã có hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng kết luận, khi được doanh nghiệp đặt vấn đề nhờ hỗ trợ theo chức trách nhiệm vụ để tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương, Đại sứ và Tổng Lãnh sự các cơ quan ngoại giao ra điều kiện phải chia phần lợi nhuận thu được hoặc thỏa thuận chi tiền "bồi dưỡng" trên số lượng công dân trên các chuyến bay. Tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia này không có chức năng tổ chức chuyến bay combo, nhưng đã ký công điện xin tổ chức, giao cho doanh nghiệp thực hiện và nhận tiền từ đại diện doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Vũ Hồng Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) năm 2018 được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Đại sứ quán. Trong đó, ông Nam còn có trách nhiệm bảo hộ công dân, phối hợp tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam hồi hương. Khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức 57 chuyến bay giải cứu, dù vậy, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt và đăng ký được về nước. Vì vậy, ông Nam gửi nhiều công điện, điện mật về nước đề nghị Chính phủ tăng cường các chuyến bay giải cứu, hoặc chuyến bay do công dân tự trả phí.

Bộ Công an xác định một số chỉ đạo của ông Nam trong việc này không đúng chức năng, vượt quá thẩm quyền. Cựu cán bộ này cũng "bắt tay" với doanh nghiệp trong tổ chức nhiều chuyến bay giải cứu và đưa công dân về nước đi cách ly y tế có thu phí. Theo kết luận của Bộ Công an, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nhận hối lộ với số tiền 1,8 tỷ đồng.