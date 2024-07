Thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024: Nỗ lực vì sẽ là trụ cột gia đình

Muốn trở thành cô giáo dạy Văn, tiếp tục truyền lửa yêu thương



Sáng 17/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội đã xuất sắc trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của Hà Nhi đạt 57,85 điểm, trong đó, môn Toán đạt 8.8 điểm, môn Ngữ văn 9.25 điểm, môn Tiếng Anh: 9,8 điểm. Còn lại 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đều đạt điểm 10.

Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội đã xuất sắc trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: NVCC. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, thủ khoa toàn quốc Hà Nhi chia sẻ, dù đã dự đoán trước được phần nào kết quả điểm thi, nhưng khi điểm thi hiện ra trước mắt trong phần tra cứu điểm, em như vỡ òa trong niềm sung sướng.



“Có thể nói đó là một cảm xúc rất tuyệt vời ạ. Với các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, sau khi thi xong, em cũng dự đoán mình sẽ chạm được đến điểm 10. Nhưng khi chính thức nhận điểm, em thấy thực sự vui. Chỉ có môn Văn, hơi tiếc một chút, vì em hy vọng điểm có thể cao hơn. Nhưng kết quả này với em đã là rất hạnh phúc rồi”, Hà Nhi nói.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hà Nhi cho hay, em không có phương pháp học tập gì đặc biệt. Chỉ là sự tập trung cao độ. Chẳng hạn, khi đã học tập một môn nào đó, thì sẽ chỉ tập trung vào việc học, không làm các việc gây xao nhãng khác. Ngoài ra, Hà Nhi cũng thường xuyên tìm thêm các tài liệu hoặc là nhờ các thầy cô giáo ở trường hỗ trợ.

“Để có được số điểm này thì không phải chỉ là nỗ lực của cá nhân em, mà còn có sự đồng hành, hỗ trợ rất nhiều của các thầy cô và nhà trường. Các thầy cô đã luôn tạo điều kiện cho em cũng như các bạn khác ở trường được học một cách tốt nhất có thể”, Hà Nhi tâm sự.

Hà Nhi đã nộp nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, mong ước nối nghiệp thầy cô, truyền lửa yêu thương và tri thức tới các thế hệ kế tiếp.

Một điều mà Hà Nhi cho rằng, đã giúp em rất nhiều trong việc vượt qua những khó khăn, thử thách, đó là sự bình tĩnh. Mỗi khi gặp những áp lực, khiến Hà Nhi căng thẳng, em lại tự nhủ, hãy bình tĩnh, tạm lắng lại vài giây, vài phút để tìm cách giải quyết.

Chẳng hạn, khi vào phòng thi, đôi khi Hà Nhi cũng gặp phải tâm lý lo lắng, hoảng sợ. Những lúc đó, câu “thần chú”: “hãy bình tĩnh” đã giúp Hà Nhi khống chế được nỗi sợ của bản thân, bình tâm lại và làm bài với kết quả tốt.

Việc đạt được 3 điểm 10 đối với 3 môn Sử, Địa, Giáo dục công dân theo Hà Nhi không phải quá khó, nhưng cũng không dễ dàng.

“Từ điểm 9, hoặc trên 9 lên được đến điểm 10, em nghĩ rằng là cả quá trình cần tư duy, chứ không đơn giản chỉ ở việc học thuộc. Học thuộc, với em, mới chỉ là phần ngọn. Muốn đạt được điểm tuyệt đối, cần tư duy, hiểu được bản chất vấn đề”, Hà Nhi cho hay.

Hà Nhi tâm sự, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn trong lớp. Bố em làm công nhân xây dựng, giờ do tuổi cao, sức yếu đã nghỉ việc. Còn mẹ em làm nghề may tự do. Gia đình chỉ có Hà Nhi là con duy nhất, nên Hà Nhi không chỉ học vì tương lai bản thân, mà còn vì trách nhiệm đối với gia đình.

“Sau khi bố mẹ già yếu, em sẽ là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho bố mẹ. Đây cũng chính là động lực khiến em luôn nỗ lực, phấn đấu để học tốt”, Hà Nhi bộc bạch.

May mắn, Hà Nhi đã gặp được các thầy cô, những người bạn và cả Ban Phụ huynh lớp… đã luôn chia sẻ, hết lòng hỗ trợ em.

“Em được truyền cảm hứng từ những người thầy, người cô của mình. Em mong có thể trở thành một giáo viên, nối nghiệp các thầy cô, tiếp tục truyền ngọn lửa yêu thương, truyền cảm hứng đến với những thế hệ học trò, trong đó, có những học trò gặp khó khăn như em”, Hà Nhi nói.

Ham học hỏi, nỗ lực, cầu tiến

Cô Hà Diệp Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, cũng là giáo viên phụ trách đội tuyển Văn lớp 12 của Trường, dạy Hà Nhi cho hay, điều ấn tượng nhất của cô đối với Hà Nhi, là một học sinh có khả năng về văn chương, cảm thụ văn học rất tốt. Em đoạt giải học sinh giỏi môn Văn trong 3 năm liền.

Cô Hà Diệp Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cùng các học trò trong lễ xuất quân thi học sinh giỏi thành phố, Hà Nhi đứng ngoài cùng bìa trái. Ảnh: NVCC. Năm lớp 10, Hà Nhi đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp trường, lớp 11 đạt giải Nhì học sinh giỏi văn cấp cụm và lớp 12 đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn cấp thành phố.

“Nhi là học sinh rất thông minh, tiếp thu bài rất nhanh. Đặc biệt, ở Nhi có sự ham học hỏi, rất nỗ lực, cầu tiến, chịu khó mài giũa, đọc tài liệu, nỗ lực. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em luôn cố gắng vươn lên. Vẫn biết Nhi học tốt, nhưng khi biết Nhi trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 3 điểm 10, cảm xúc thực sự là “vỡ òa”, cô Lê chia sẻ.

Tập thể lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: NVCC.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết, từ sáng sớm hôm nay, thầy và trò nhà trường đã rất hồi hộp chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp năm 2024. Bởi đây là lứa học trò cuối cùng thi theo Chương trình giáo dục 2006, cũng là lứa học trò chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid – 19 khi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường.

Khi biết tin 100% học sinh K72 đỗ tốt nghiệp, trong đó có Nguyễn Hà Nhi lớp 12D1 cùng với một học sinh ở Ninh Bình trở thành Thủ khoa Toàn quốc của Kỳ thi thì vô cùng vui, hạnh phúc.

Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể giáo viên, học sinh và sự đồng hành của cha mẹ học sinh. Trong học kỳ II nhà trường tổ chức 3 lần thi khảo sát, tập duyệt làm bài để sàng lọc từng đối tượng học sinh từ đó tiếp tục tổ chức lớp học bồi dưỡng riêng học sinh còn yếu trên cơ sở đánh giá qua 03 lần làm bài kiểm tra khảo sát có điểm dưới 5, lớp học sinh yếu.

“Chúng tôi gọi đây là lớp “Tình yêu”, kinh phí tổ chức được trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ đào tạo nên bắt buộc học sinh yếu phải tham gia. Sau nhiều nỗ lực, nên hôm nay, khó có thể dùng từ nào để miêu tả hết sự phấn khởi vui mừng của thầy và trò trường Nguyễn Gia Thiều”, thầy Lê Trung Kiên chia sẻ.