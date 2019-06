Thủ đoạn nhân viên bưu điện chiếm đoạt được gần chục tỷ?

Ngày 27/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết ngày 26/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thủy (SN 1984, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Thời điểm bị bắt, Lê Thị Thủy vẫn đang là nhân viên Bưu điện huyện Thái Thụy.

Trụ sở bưu điện huyện Thái Thụy.

Tài liệu điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến nay, lợi dụng công việc được giao trực tiếp giao dịch với khách hàng đến liên hệ gửi tiền Tiết kiệm bưu điện, Lê Thị Thủy đã chiếm đoạt của 7 khách hàng số tiền lên tới 8,6 tỷ đồng.

Theo PC 03, thủ đoạn của Lê Thị Thủy là khi khách hàng đến giao dịch gửi tiền tiết kiệm, đối tượng thu tiền và phát hành biên lai có đóng dấu phòng giao dịch nhưng không cấp số thẻ cho khách hàng. Sau đó tất toán khống 7 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt số tiền gửi bưu điện nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo luật định.