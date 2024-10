Thời tiết ngày 31/10: Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 31/10: Khu vực Hà Nội: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hàng chục nghìn ngôi nhà tại Quảng Bình bị ngập. Ảnh vneconomy.vn Phía Đông Bắc Bộ: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to . Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 30 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc từ 26 - 29 độ C; phía Nam từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai (31/10) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 31/10 và ngày 1/11, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao 4 - 6m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

