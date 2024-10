Thời tiết ngày 23/10: Miền Bắc có nơi dưới 16 độ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết phía Đông Bắc Bộ. Ở Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới như sau: Trong ngày 23/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ảnh minh hoạ. Nguồn baotainguyenmoitruong

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời mát; từ đêm 23/10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, riêng phía Đông cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-6,0m; Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Trong ngày 23/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

