Xác cô gái úp mặt vào xô nước tố tội ác người tình cũ

Theo hồ sơ vụ án, sáng 30/3/2016, người bạn làm chung với chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ phường 6, TP. Cà Mau) không thấy chị Luyến đến nơi làm việc, nên đến nhà trọ tìm. Thấy cửa phòng bị móc khóa ngoài, người này mở cửa phòng vào thì tá hỏa phát hiện chị Luyến đã chết trong tư thế đầu cắm vào xô nước. Tài sản là nữ trang bị lột mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường. Qua khám xét, xác định dấu vết trên thân thể nạn nhân kết hợp với thông tin của gia đình cung cấp xác định có dấu hiệu giết người cướp tài sản. Được biết, trước khi bị giết, chị Luyến có quán bán nước giải khát và thức ăn gần bến xe khách Cà Mau (phường 6, TP Cà Mau). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vài tháng trước, chị có thuê phòng trọ tại nhà trọ Năm Em để ở cùng người bạn trai là tài xế xe khách tên Châu Tô Yép (44 tuổi, ngụ ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Người này lập tức được đưa vào diện tình nghi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua điều tra, Công an được biết đối tượng này đã rời Việt Nam sang Campuchia và chỉ liên lạc với một người bạn. Anh ta liên tục thay sim điện thoại. Mãi đến 21h ngày 3/4/2016, các trinh sát mới dẫn dụ được Yép về biên giới Việt Nam và thực hiện lệnh bắt giữ. Khi vừa bị bắt, Yép luôn quanh co bằng việc đưa ra bằng chứng ngoại phạm, không liên quan gì đến cái chết của chị Luyến. Đến khi không còn đường chối, Yép đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai nhận của Yép, anh ta vừa là chủ, kiêm tài xế xe khách chạy tuyến Cà Mau - Châu Đốc (An Giang). Thời gian hành nghề tại Cà Mau, Yép đã quen và quan hệ tình cảm với Luyến - Luyến bán quán giải khát, ăn uống tại bến xe khách Cà Mau. Gần đây, chị Luyến quen người đàn ông khác và làm thêm nghề thầu số đề. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Biết chị Luyến không còn mặn mà với mình, nhưng với bản tính mê chơi số đề nên sau mỗi chuyến xe, Yép vẫn thường tìm đến người tình cũ mua số. Yép thua liên tục, nợ tiền mua số của Luyến và một số người khác lên đến trên 400 triệu đồng. Bị các chủ nợ đòi, Yép hứa đủ đường. Riêng đối với chị Luyến, Yép hứa mỗi chuyến xe từ Châu Đốc sang Cà Mau, anh ta sẽ trả cho Luyến 1 triệu đồng. Sau đó, Yép không về Cà Mau và trả tiền như đã thỏa thuận. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 29/3/2016, khi phát hiện Yép xuất hiện ở bến xe khách Cà Mau, chị Luyến lập tức gọi điện đòi tiền. Yép hẹn "chủ nợ" ở quán cà phê, nhưng chị Luyến không đồng ý, mà đề nghị anh ta phải đến phòng trọ Năm Em (đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau) - nơi chị Luyến đang thuê trọ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến nơi, Luyến bắt Yép phải trả tiền. Yép xuống nước năn nỉ được trả trước 2 triệu đồng. Luyến không chịu mà la lớn và dọa sẽ đến bến xe "làm um lên". Sợ các phòng trọ bên cạnh nghe, Yép đưa tay bịt miệng chị Luyến. Chị Luyến bức xúc, càng la lớn nên Yép đè mặt Luyến xuống nệm khiến Luyến ngạt thở tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phát hiện chị Luyến đã chết, Yép bế thi thể vào nhà vệ sinh để nạn nhân trong tư thế úp mặt vào xô nước tạo hiện trường giả. Sau đó, Yép lấy 2 điện thoại, tháo 32 chiếc vòng nạn nhân đang đeo trên tay và rời khỏi hiện trường, về lại nhà trọ của anh ta ngủ đến sáng hôm sau rồi chạy xe về An Giang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Số vàng mà Yép cướp được, anh ta đã mang về quê nhà người bạn mang đi nấu lại thành vàng khối, bán được 32 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi được số vàng này. Ngày 14/4/2014, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Tô Yép về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". Sau này, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên án Châu Tô Yếp chung thân về tội giết người, 6 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân.

