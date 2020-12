Thời khắc cuối trước khi bị tiêm thuốc độc của các tử tù

Thi hành án tử hình tử tù Hoàng Quỳnh Vinh: Ngày 10/12, Hội đồng thi hành án (Bình Phước), đã tổ chức tử hình bằng biện pháp tiêm thuốc đối với tử tù Hoàng Quỳnh Vinh (36 tuổi, ngụ H.Đồng Phú). Trước đó, ngày 24/7/2017, TAND Bình Phước đã tuyên Vinh phạm các tội: “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “trốn khỏi nơi giam giữ” với mức án tử hình. Trái với thái độ ngông nghênh, coi thường pháp luật khi gây án, trước khi bị tiêm thuốc độc, Vinh rất ăn năn hối cải nhưng sự ăn năn đó đã quá muộn màng. Tử tù Châu Minh Nhân:Sáng ngày 10/01/2020, Hội đồng thi hành án tử hình (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp với Nhà thi hành án tử hình CA Đồng Nai, tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Châu Minh Nhân, (SN 1996, ở Vĩnh Long), phạm tội giết người và cướp tài sản.

Tử tù Châu Minh Nhân đang được cơ quan CA tỉnh làm các thủ tục trước khi thi hành tại Trại tạm giam CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày trả giá cho tội ác của tử tù Nguyễn Tuấn Vũ:Ngày 13/9/2018, Hội đồng thi hành án tử hình (Bà Rịa - Vũng Tàu),đã phối hợp với Nhà thi hành án tử hình CA Đồng Nai,tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989 tại Quảng Nam) về tội giết người và cướp tài sản. (Ảnh minh họa). Tử tù Nguyễn Tuấn Vũ đang bị Cơ quan Công an tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật tại Trại tạm giam CA tỉnh và ăn bữa cơm cuối cuộc đời trước khi đưa đi thi hành án tử hình.

Bữa ăn cuối của tử tù thảm sát 6 người: Sáng 17/11/2017, lực lượng chức năng đưa tử tù Nguyễn Hải Dương (26 tuổi, quê An Giang) từ trại giam Bình Phước đến nơi tiêm thuốc độc, sau vụ thảm án gây rúng động dư luận cả nước vào năm 2015 ở Bình Phước. Vào lúc 4h30 sáng ngày 17/11/2017, trước khi đưa vào phòng thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, tử tù được ăn bữa cơm cuối cùng và viết thư gửi về cho người thân. Phút cuối cùng của tử tù Nguyễn Văn Min:Sau 6 năm (từ 2011) sống trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án tử hình về tội "Giết người". Ngày 14/8/2017, tử tù Nghiêm Văn Min, (SN 1976, ở Quảng Ninh) đã được đưa đi thi hành án tại Trại giam CATP Hà Nội.

Phút cuối cùng của đời người, tử tù Min đã vô cùng ăn năn hối hận, nhưng vẫn bình tĩnh viết 3 bức thư gửi cho bố, vợ và các con nơi quê nhà.

Ngày cuối cùng của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa:17h chiều (22/7/2014), Hội đồng thi hành án TAND TP Hà Nội đã tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Đức Nghĩa (30 tuổi, quê Hải Phòng), hung thủ gây ra vụ án man rợ, chấn động dư luận vào năm 2010, tại tòa nhà chung cư thuộc Cầu Giấy, Hà Nội. Trước khi bị đưa đi thi hành án, Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh và viết thư về cho gia đình.Đến 19h30 ngày 22/7/2014, công tác thi hành án kết thúc. Sau đó, thi thể của tử tù Nghĩa được gia đình đưa về quê mai táng. Tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc: Ngày 6/8/2013 Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) kẻ giết bạn gái cướp tài sản) đã bị thi hành án tử hình bằng việc tiêm thuốc tại Trại tạm giam số 1, CA Hà Nội. Đây là tử tù đầu tiên trong cả nước phải đền tội bằng hình thức này thay cho xử bắn. (Tử tù Nguyễn Anh Tuấn đứng giữa). Trước giờ bị dẫn tới khu vực thi hành án tử tù Nguyễn Anh Tuấn được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới, ăn sáng, uống ly cà phê, hút thuốc và viết một lá thư trên một trang giấy A4 gửi gia đình. (Thi thể tử tù Anh Tuấn sau đó được giao lại cho gia đình an táng).









