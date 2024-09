Thiếu tướng Lê Ngọc Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều ngày 4/9, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa cho ông Lê Ngọc Châu.

Ông Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê quán tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn Tiến sĩ luật học chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Ngọc Châu có thời gian dài công tác, gắn bó với ngành Công an và trải quả nhiều chức vụ khác nhau trong ngành. Ông Lê Ngọc Châu từng là chiến sĩ Cục Cảnh sát Bảo vệ, sau đó trải qua các vị trí công tác như cán bộ phòng Hậu cần, Cục Cảnh sát Bảo vệ; Trợ lý Chính trị, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân; Trợ lý cán bộ phòng Xây dựng lực lượng; Phó Trưởng phòng Xây dựng lực lượng; Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Xây dựng lực lượng; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Từ tháng 1 năm 2010, ông là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, sau đó giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, rồi giữ vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Từ tháng 3/2019, là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đến tháng 9/2019, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 21/2/2022, ông Lê Ngọc Châu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ngày 27/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.